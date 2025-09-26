Românii din gruparea care a terorizat Cehia au fost arestați. Au bătut un bătrân până l-au omorât. Mascații i-au luat direct din pat

26 Sep 2025

Patru români de etnie maghiară din banda de tâlhari care opera în Cehia au fost arestați. Sursă colaj foto: captură video Antena 3 CNN

Patru români dintr-o grupare care a comis infracțiuni de tâlhărie și omor și care opera în Cehia au fost arestați.

Pe numele lor erau emise mandate internaționale.

Suspecții au fost descoperiți prin colaborarea autorităților din Cehia, Austria și Ungaria și au fost săltați de mascați direct din paturile lor.

Șefa Serviciului de Omoruri din Praga spune că gruparea își alegea victimele cu precădere dintre persoanele în vârstă.

Banda alegea persoane în vârstă. Un bărbat a fost ucis de tâlhari în propria casă

"Vorbim despre o grupare care a îngrozit, pur și simplu, Cehia. În mod uzual, membrii acestei bande alegeau persoane vârstnice, le păcăleau că urmează să le presteze anumite servicii meșteșugărești, încasau avansul, apoi dispăreau.

Alte victime nu au scăpat doar cu banii luați, ci au fost bătute cu bestialitate în propriile case, fiind apoi jefuite.

Într-un astfel de caz, un bărbat în vârstă a fost găsit decedat în locuința sa, după ce fusese legat și bătut de membrii grupării.

Aceștia au furat din casă tot ce se putea fura: bijuterii, bani și alte bunuri de valoare.

Între membrii grupării se aflau și patru cetățeni români de etnie maghiară, care au fost arestați de Poliția națională după o colaborare cu autoritățile din Cehia și Ungaria. Printre arestați se află și un minor de 17 ani.

Ei sunt acuzați de tâlhărie calificată, omor și mai multe fapte de furt.

E posibil ca, în perioada următoare, autoritățile să anunțe că banda de tâlhari a comis și alte fapte similare, atât în Cehia, cât și în Austria, țări în care continuă anchetele pentru documentarea palmaresului infracțional", a relatat Georgiana Murgilă, senior editor Antena 3 CNN.