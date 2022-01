Românii, îngenunchiați de facturile dublate la gaze. Consumator cu salariul minim: "Nu știu ce o sa fac. Copiii nu au posibilitatea să mă ajute"

Radu Ion, unul dintre consumatori din Bucureștii care au trimis facturile către Antena 3, ne-a povestit că nu știe cum să găsească o soluție pentru a plăti facturile la gaze naturale. Acesta are de plată 1640 de lei pe luna decembrie, în condițiile în care veniturile familiei sunt de 2400 de lei.

"Situația contului este de la data de 27.12.2021. Mie îmi venea normal 1,60 lei pe metru cub și acum este 2,67 lei pe metru cub. Soția are o pensie de 800 de lei și eu am 1600 de lei. Nu va spun cât mă costă pentru medicamente, că soția are și Parkinson și diabet, eu am probleme cu coloana, cu circulația.

Nu știu ce o să fac. Încă nu știu ce o să fac. Copiii au și ei problemele lor, au familie, copii, nu au posibilitatea să mă ajute, că nici ei nu au salariu mare", a explicat bărbatul.

