Românul care a înființat primul sat românesc din SUA, găsit mort în casă. Polița ia în calcul o crimă

Anchetă de amploare la Cluj, într-un dosar de moarte suspectă. Foto: Antena 3 CNN

Anchetă de amploare la Cluj, într-un dosar de moarte suspectă. Românul devenit faimos după ce a înfiinţat primul şi singurul sat românesc din Statele Unite, a fost găsit decedat în locuinţa sa. Anchetatorii nu exclud varianta unei crime, după ce au descoperit că bărbatul avea lovituri la cap.

Potrivit primelor informații, victima locuia singură, iar cei din ansamblul folcloric din care făcea parte au mers la el pentru a pleca împreună la un spectacol. Pentru că nu au reușit să ia legătura cu acesta, au sunat la 112, iar la fața locului a fost descoperit trupul neînsuflețit.

Surse apropiate anchetei susțin că bărbatul ar fi fost agresat în locuință, iar în cauză se ia în calcul varianta unei crime comise în timpul nopții.

La intervenții au participat polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, serviciul de investigații criminale, precum și un medic legist.

Cercetările sunt coordonate de procurorul de caz, care încearcă să stabilească exact împrejurările în care s-a produs fapta și cine se face responsabil.

Cine era Gheorghe Chindriș

Gheorghe Chindriș era un reputat doctor inginer minier și manager de top, fost director al Cupru Min SA, cu o carieră vastă în industria extractivă și în administrarea companiilor de stat.

Gheorghe Chindris era cunoscut și ca un promotor al valorilor românești în afara țării. Având dublă cetățenie româno-americană, el a construit un sat românesc în Statele Unite.