Roxana are 18 ani și este o elevă-model la un liceu din Constanța. În urmă cu câteva zile a publicat ceva pe internet. Ce a pățit imediat tânăra e rușinos: “Eu n-am venit să fiu jignită și batjocorită în fața a 30 de colegi”

O tânără elevă din județul Constanța a devenit ținta furiei părinților din clasă, dar ce a publicat un tabel prin care a dezvăluit cum se adună fondul şcolii. Preşedintele asociaţiei de părinţi, care este cadru didactic, a pus-o la zid. Ba mai mult, Roxana Ș. a devenit acum și ținta batjocurii în fața colegilor și a altor părinți.



“ Eu nu știu cum o să traiești cu gândul că pe diploma ta de absolvire o să ai trecut Liceul Teoretic Traian”, acestea au fost primele cuvinte rostite astăzi, la ședința Consiliului Școlar al Elevilor, de către președinta asociației de părinți a liceului meu, ședință la care au participat reprezentanți ai elevilor, ai Poliției și ai Asociației de părinți.

A fost o ședință foarte constructivă, în cadrul căreia ordinea de zi a suferit o ușoară modificare, anume, s-a trecut de la “informarea cu privire la securitatea și siguranța elevilor”, la cum să aruncăm mai bine cu pietre în persoana care a dat lucrurile pe față. De ce să discutăm despre moduri de rezolvare a unei probleme care ne afectează pe toți, când putem să venim în fața a 30 de elevi și să aruncăm cu pietre într-o persoană?

“ Nu ai descoperit focul, dacă crezi că nu mai există tabele și din anii trecuți să știi că mai există”

“ Tu nu ai dat fondul școlii, nu am ce discuta cu tine, nu primesc reclamații de la persoane care nu au contribuit. Cu asta am terminat.”

Eu venisem la ședință cu scopul de a discuta despre modurile de rezolvare a problemei, nu venisem ca să fiu jignită și batjocorită în fața a 30 de colegi. În plus, mi s-a cerut revocarea din funcția de reprezentant al elevilor in Consiliul de Administrație, întrucât am pătat imaginea liceului, scrie Roxana Ș., într-o postare pe Facebook.

“ Se pare că scopul ședinței nu a fost găsirea de soluții, ci discreditarea mea. Revin la vorbele reprezentantului părinților: DA, îmi este rușine că am ales să fac publică o neregulă de la mine din liceu, îmi este rușine de faptul că încercând să rezolv o problemă, nu sunt ascultată de persoanele care ar fi trebuit să-mi fie alături și care aleg să ma atace, în loc să se axeze pe găsirea unei soluții pentru binele nostru, al tuturor.