Radu Tudor: "Rusia a declanşat cea mai amplă campanie de minciuni din istoria acestei republici"

"In paralel cu invazia militara a Ucrainei, Rusia a declansat cea mai ampla campanie de minciuni din istoria acestei republici mostenitoare a Uniunii Sovietice.

Nici Kafka, nici Orwell nu au putut imagina un moment ca cel pe care il traim azi.

Sub tirul bombelor si al rachetelor mortii trimise de Moscova asupra copiilor, mamelor, tinerilor si bunicilor ucraineni, oficialitatile ruse afirma socant : noi nu bombardam.

De la inceputul acestui razboi horror ce are ca scop stergerea de pe harta a unei tari cu tot cu populatia ei, Rusia spune : noi nu am declansat un razboi, Ucraina are de fapt un laborator periculos, undeva.

Sub avalansa de bombe termobarice si altele asemenea interzise pe plan mondial, Kremlinul ingheata apele afirmand : noi nu am pornit un razboi.

In timp ce zeci de copii ucraineni mor ucisi de tirurile de rachete ale Rusiei, Putin iese senin si afirma ca e preocupat de soarta copiilor din tara sa.

Cand tinerii si batranii din orasele bombardate de Rusia sunt ingropati in gropi comune din cauza tirului dement care nu se mai termina in localitatile lor, liderii rusi sfideaza lumea intreaga : de fapt ucraineni isi ucid singuri copiii, parintii si bunicii intr-un acces de “neonazism”.

Despre bombardarea unei maternitati, Serghei Lavrov a spus ca acelea nu erau femei gravide sau cu cei nou nascuti in brate, ci erau “luptatori neonazisti”.

Astfel de exemple ar putea continua. Cu sutele.

Este o realitate socanta, in care Putin si Rusia lanseaza sute de minciuni, manipulari si diversiuni, iar lumea civilizata prezinta dovezile crimelor si se declara oripilata in fata asaltului de fake moscovit.

Noua Uniune Sovietica si noul Stalin intorc lumea cu susul in jos si afirma : nu este adevarat ce vedeti voi, este adevarat ce va spunem noi", scrie jurnalistul Radu Tudor pe blogul său.