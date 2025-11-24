Rușii au atacat cu drone lângă graniță. Explozii în Izmail. Armata a ridicat aeronave Eurofighter Typhoon și F-16

1 minut de citit Publicat la 08:07 24 Noi 2025 Modificat la 08:08 24 Noi 2025

Rușii au atacat cu drone portul Izmail, la granița cu România. FOTO captură video Antena 3 CNN

Rușii au atacat din nou cu drone în timpul nopții de duminică spre luni, lângă granița cu România. Sistemele de monitorizare radar au detectat ținte aeriene pe direcția Izmail, unde apoi s-a auzit explozii.

Ministerul Apărării Naționale a comunicat luni că atacurile cu drone au vizat obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, lângă frontiera cu România.

Sistemele de monitorizare radar au detectat ținte aeriene pe direcția Izmail, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale aliaților germani, din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situației aeriene. Dronele au dispărut de pe radar, raportându-se la scurt timp explozii în Ismail, potrivit sursei citate.

Nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al României, iar aeronavele Eurofighter Typhoon au revenit în Baza 57 Aeriană la ora 01.01.

La 01.45, ca urmare a detectării unor ținte aeriene la 30 kilometri Nord de Insula Șerpilor, cu posibile evoluții spre Vâlcov, Chilia sau Ismail, două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române au primit ordin de decolare.

La 02.20, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea.

Pe timpul misiunii, aeronavele F-16 au raportat ținte aeriene la diferite distanțe de Izmail, fiind apoi observate explozii pe partea ucraineană. Nici de această dată nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian național, iar aeronavele F-16 au revenit în Baza 86 Aeriană la ora 03.51.