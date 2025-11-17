Armata mută radarele care interceptau dronele rusești în zona Deltei, de teamă că nava cu GPL lovită de ruși va exploda

1 minut de citit Publicat la 17:57 17 Noi 2025 Modificat la 18:00 17 Noi 2025

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Facebook/MApN

Ministerul Apărării Naționale anunță că a început relocarea tehnicii militare din zona comunei Ceatalchioi, județul Tulcea, din cauza pericolului de exploziei a navei încărcate cu GPL, lovită pe Dunăre de drone rusești.

„Ca urmare a măsurilor dispuse de autoritățile competente privind evacuarea preventivă a populației din comuna Ceatalchioi, județul Tulcea, Ministerul Apărării Naționale informează că în zonă se află și anumite sisteme militare de supraveghere, instalate pentru monitorizarea situației din proximitatea frontierei.

În conformitate cu procedurile operaționale, aceste mijloace militare vor fi relocate în condiții de siguranță, fără a afecta în niciun fel capacitatea de supraveghere și monitorizare a situației din zonă”, anunță MApN.

Potrivit Ministerului Apărării, „evacuarea sistemelor militare are caracter secundar, prioritatea în aceste momente fiind protecția și siguranța cetățenilor, aflată în responsabilitatea autorităților competente.”

„Ministerul Apărării Naționale continuă să urmărească evoluția situației și este pregătit să ajusteze măsurile de dislocare a tehnicii astfel încât să asigure continuitatea misiunilor de apărare și monitorizare”, mai transmite MApN.

Armata rusă a atacat cu drone portul Izmail din Ucraina, la granița cu România, în noaptea de duminică spre luni. O navă care transporta gaz a fost lovită și a luat foc. Din cauza pericolului de explozie, localitățile Plauru și Ceatalchioi, din județul Tulcea, au fost evacuate.

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat la Antena 3 CNN că măsura preventivă a fost necesară având în vedere cantitatea foarte mare de gaze la bordul navei care arde. Potrivit acestuia, în cazul unei explozii poate exista un impact pe o rază de 4,5-5 km.