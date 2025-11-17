„În caz de explozie, impactul e pe 5 km”. Raed Arafat explică de ce au fost evacuate 2 localități, după bombardamentul Rusiei pe Dunăre

3 minute de citit Publicat la 16:27 17 Noi 2025 Modificat la 16:37 17 Noi 2025

O navă cu GPL, sub pavilion turcesc, arde pe Dunăre, după un atac al rușilor asupra portului Izmail. Foto: Captură video

Șeful DSU, Raed Arafat, a oferit detalii pentru Antena 3 CNN despre evacuarea locuitorilor din localitățile Plauru și Ceatalchioi, din județul Tulcea, după ce o navă care transporta gaz a fost lovită de drone rusești, în noaptea de duminică spre luni.

Raed Arafat a precizat că măsura preventivă a fost necesară având în vedere cantitatea foarte mare de gaze la bordul navei care arde. Potrivit acestuia, în cazul unei explozii poate exista un impact pe o rază de 4,5-5 km.

“La acest moment se iau măsuri în continuare: evacuarea localității Ceatalchioi, care urmează după ce a fost evacuată localitatea Plauru. Dar acolo au fost 15 persoane, acum vorbim despre aproximativ 300 de persoane. Motivul este că nava încă are incendiu la bord. Cantitatea de gaze este foarte mare. Conform unor simulări care s-au făcut, în caz de explozie poate fi un impact pe o rază de 4,5-5 km, conform calculelor făcute de experți. Pentru a fi mai preventivi și pe partea sigură se evacuează inclusiv Ceatalchioi. Populația va fi dusă la Tulcea, asigurată cazarea, conform deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și când riscul scade și nu mai există se vor întoarce acasă. Poate fi vorba de câteva ore sau până mâine, până se clarifică situația navei care incendiu la bord. Vorbim de 4.400 de tone de gaz. Există riscul dacă se încălzește sau zona une e stocat gazul să existe o explozie. Asta e ce consideră experții”, a precizat Raed Arafat.

Întrebat despre localnicii care refuză evacuarea, Raed Arafat a precizat că aceștia vor rămâne în localități pe propria răspundere. Șeful DSU a semnalat totodată mesaje false distribuite în rândul localnicilor prin care aceștia sunt îndeamnați să refuze evacuarea:

“E o situație cu care ne confruntăm de fiecare dată. Au început să apară mesaje că nu trebuie evacuați, cu păreri diferite, cu alte abordări. Este un lucru cu care ne confruntăm de fiecare dată. Autoritățile au ordonat evacuarea. Dacă cineva va refuza complet să se evacueze va semna pe propria răspundere și va sta acolo. Asta nu-l face că e mai deștept dacă nu apare nimic. Este doar că își asumă un risc în plus și dacă se întâmplăc eva este posibil ca acest risc să îl impacteze”.

Raed Arafat exclude evacuarea altor localități

Raed Arafat a exclus scenariul evacuării altor localități: “Nu, pentru că zona care este una de risc sau de impact nu se extinde mai mult. Asta e zona calculată și cam asta este ce este nevoie să fie calculat. La acest moment nu avem intenția să mai evacuăm altceva”.

Pe de altă parte, primarul din Ceatalchioi a declarat într-o intervenție pentru Antena 3 CNN că în cazul localnicilor care refuză evacuarea “probabil se va recurge la forță”.

“Nu e o acțiune pe vrute sau nevrute. S-a dat ordin de evacuare, nu încape discuție. Probabil se va recurge la forță. Sper să nu ajungem la asta, sper să îi conving, s-au format echipe, îi cunosc pe oameni. Probabil ei au destulă încredere să înțeleagă pericolul la care se expun dacă nu vor”.

Întrebat despre precizările lui Raed Arafat, potrivit cărora oamenii pot rămâne pe proprie răpundere în localități, primarul a precizat:

“Nu știu exact. Eu merg acum, fac o listă cu cei care nu vor și după aceea sunt la fața locului și oamenii vor lua decizia lor. Eu în primă fază merg, discut cu ei, care vor să se evacueze, care nu…

Nu am cunoștințe de așa ceva! Nu am timp de propagandă. Nu am întâlnit persoane care categoric să refuze”, a precizat edilul.

El a mai spus că mesajul Ro-Alert a fost trimis la ora 2:00 noaptea, în timpul atacului cu drone, dar abia dimineața s-a luat decizia evacuării

“Noaptea nu știam, au fost mai multe explozii pe malul ăla, nu știam ce arde, nu eram siguri. Nu aveam cunoștință că arde un cargo”, a mai precizat primarul.

Nava are o încărcătură de 4000 tone GPL

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Tulcea a dispus măsura evacuării preventive a populației din localitatea Ceatalchioi ca urmare a estimărilor efectuate de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN).

Decizia a fost luată pentru a elimina riscurile potențiale și pentru a proteja populația și bunurile din zonă. O decizie similară a fost luată și pentru populația din localitatea Plauru.

Localnicii vor fi relocați temporar în spațiile puse la dispoziție de Primăria Municipiului Tulcea, până la înlăturarea oricărui risc.

O măsură similară au luat și autoritățile din Ucraina cu privire la localitatea de peste graniță.

Nava care arde este acostată la cheu în portul Izmail. Nava ar fi încărcată cu 4000 de tone GPL.

Autoritățile din Ucraina fac eforturi să stingă incendiul, dar pericolul este mare.