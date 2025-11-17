Ucraina nu evacuează oamenii de lângă Izmail, în ciuda pericolului de explozie. "Situaţia este sub control permanent. Nu există motive"

1 minut de citit Publicat la 17:14 17 Noi 2025 Modificat la 17:57 17 Noi 2025

Rușii au atacat cu drone portul Izmail, la granița cu România. FOTO captură video Antena 3 CNN

În ciuda pericolului de explozie din portul Izmail, Administraţia Porturilor Maritime din Ucraina, a anunţat, într-un mesaj postat pe Facebook, că "nu există motive pentru evacuarea populaţiei". O navă turcească, care transporta GPL, a fost lovită în noaptea de duminică spre luni de mai multe drone ruseşti şi, ulterior, a luat foc, fiind acum în pericol de explozie.

"După atacul nocturn asupra portului Izmail, a izbucnit un incendiu la echipamentul de pompare a gazului, situat la bordul unei nave civile sub pavilionul Turciei.

La fața locului a fost creat un centru operațional condus de șeful administrației Izmail.

La activitatea centrului sunt implicate unități ale Serviciului Național de Situații de Urgență, inclusiv echipe echipate cu complexe robotizate, precum și servicii auxiliare.

Situația este sub control permanent. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile locale, în prezent nu există motive pentru evacuarea populației.

Administrația Porturilor Maritime din Ucraina participă la toate procesele de coordonare și ia măsurile necesare în limita competențelor sale", a transmis Administraţia pe Facebook.

Armata rusă a atacat cu drone portul Izmail din Ucraina, la granița cu România, în noaptea de duminică spre luni. O navă care transporta gaz a fost lovită și a luat foc. Din cauza pericolului de explozie, localitățile Plauru și Ceatalchioi, din județul Tulcea, au fost evacuate.

Raed Arafat a precizat că măsura preventivă a fost necesară având în vedere cantitatea foarte mare de gaze la bordul navei care arde. Potrivit acestuia, în cazul unei explozii poate exista un impact pe o rază de 4,5-5 km.

Totuşi, el a subliniat că nu se impune evacuarea şi altor localităţi.

"Nu, pentru că zona care este una de risc sau de impact nu se extinde mai mult. Asta e zona calculată și cam asta este ce este nevoie să fie calculat. La acest moment nu avem intenția să mai evacuăm altceva", a spus şeful DSU.