Unii localnicii din Plauru și Ceatalchioi au refuzat să fie evacuați. Le este frică de hoți: „Soțul s-a săturat, noi am mai pățit”

Nava care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL), lovită de dronele rusești și care a luat foc în portul Izmail de la granița cu România, este sub pavilion turcesc. Foto: colaj Antena 3 CNN

Localitățile Plauru și Ceatalchioi din județul Tulcea au fost evacuate din cauza riscului ridicat de explozie a navei încărcate cu GPL, lovită pe Dunăre de drone rusești. Salvatorii au fost nevoiți, după îndelungi negocieri, să le spună oamenilor că ordinul de evacuare nu este negociabil. Unii localnici nu au vrut să-și părăsească casele de teama hoților, în timp ce alții, deși locuințele li s-au cutremurat de forța exploziei și pereții le-au crăpat, cred că totul este un fals. La această oră, cele două localități sunt goale. Experții spun că șansele sunt în acest moment de 50% pentru o explozie devastatoare și 50% ca incendiul să se stingă de la sine.

Echipa Antena 3 CNN a fost în ambele localități evacuate, Ceatalchioi și Plauru, și a stat de vorbă cu oamenii. La ora transmiterii acestei știri, nicio persoană nu se mai află în cele două localități.

Evacuarea a durat mult mai mult decât ar fi trebuit, deoarece în foarte multe situații localnicii au refuzat să plece, iar autoritățile, deși le-au explicat că ordinul de evacuare nu este negociabil, au dus o muncă intensă de convingere.

Evacuați cu forța

Unii oameni se tem că, lăsate goale, casele lor nu vor fi păzite și vor fi prădate de hoți, în timp ce alții cred că pericolul nu există și totul este un fals. Asta deși au fost martori la explozia puternică din momentul în care nava a fost lovită de drone rusești și locuințele lor au fost zguduite de deflagrație.

O femeie și-a închis poarta și a fost nevoie de minute întregi de lămuriri din partea unui reprezentant al Ministerului Apărării pentru a o convinge să îi permită accesul pe proprietate. Femeia a refuzat până în ultima clipă să plece din casă, deși i s-a explicat că măsura nu este una negociabilă. Motivul? Frica de hoți.

„Câte minute durează pericolul ăsta, vă rog frumos să-mi spuneți? Eu n-am copii, n-am pe nimeni, eu dacă plec de acasă...toată vara am lucrat să am și eu iarna ce să mânânc. Și păsări și purcel. Și eu dacă plec, în ziua de astăzi toată lumea e lacomă, nu pleacă toată lumea de aici, să știți! Cât timp are arde socoteala aia acolo? Eu stau pe afară, dacă văd vine flacăra de acolo, mă mut dincolo, dacă vine de colo, mă mut acolo”, a spus femeia, în lacrimi.

Deși a primit asigurări că forțele de ordine vor păzi localitățile de hoți, femeia a refuzat să accepte că se află în pericol.

„Eu nu am încredere în nimeni să-mi păzească mie curtea. Nimeni nu știe socoteala la păsările mele, inventarul meu. Nu plec din curtea mea. Mor! Răspundem noi!”, a mai spus ea.

O altă femeie a explicat că ea ar pleca într-o clipită, dar soțul ei refuză evacuarea. Se teme de hoți și nici nu crede că pericolul este real.

„Eu vreau să plec, soțul nu vrea să plece, spune că e un fals. Noi locuim în cartierul nou. Nu vrea să meargă. Îi e teamă de hoți. Noi pe timpul inundației am mai pățit de am fost furați. Nu am recuperat nimic. Și casa ni s-a distrus. În 2005, în 2006, în 2010, iar am fost inundați, am refăcut casa de la zero. El s-a săturat”, a explicat femeia reporterului Antena 3 CNN.

Tot ea însă a povestit cât de puternică a fost explozia.

„De la 11 jumătate până când s-a dat Ro-Alert, eu am vorbit la telefon și am spus se bombardează de două ore și niciun Ro-Alert? Ce se întâmplă? Am auzit dronele cum vuiau, am văzut cum erau sparte dronele și flăcările cum ardeau, casa noastră făcea ca o barcă bătută de valuri”, a mai spus ea.

„Mi-a crăpat peretele, să sară ușile din țâțâni, câinii urlau”

O altă femeie a povestit coșmarul prin care a trecut când dronele rusești au lovit nava.

„Vai, vai! Mi-a crăpat peretele, să sară ușile din țâțâni, geamurile, câinii urlau. De groază. Pisicile trăgeau de mine”, a spus ea.

Femeia de 56 de ani merge cu cadru și a fost surprinsă de ordinul de evacuare. Nu știa nici unde va fi dusă, nici cât va fi departe de casa ei.

„Ne-am panicat, ce sa facem, mai mult ne-am speriat. Eu merg cu cadrul, vai de capul meu. Doamna asistentă, mi-a spus 'schimbă-te, ia ceva pe tine, că vine SMURD-ul să te ia'. Zic 'pe mine?'

Am rămas surprinsă, pentru că nu am chemat SMURD-ul, nu am chemat nimic. Am început să tremur de la ușă până la masă. Mi-am luat o sticluță de apă, o batistuță și hârtie ingienică, atâta tot. Ce pot să iau la mine altceva? Cu Dumnezeu înainte și teamă și ne-teamă, ce ne-o da Domnul, asta o să primim. Poate ne dă Dumnezeu și scăpăm”, a mai spus femeia.

Echipa Antena 3 CNN a fost evacuată alături de localnici. Într-o relatare de pe un câmp aflat la 5,5 kilometri de navă, reporterul Antena 3 CNN a arătat că la această oră incendiul nu s-a stins.

Șeful DSU, Raed Arafat, a explicat la Antena 3 CNN că la bordul navei arde o cantitate foarte mare de gaze, iar în cazul unei explozii, deflagrația poate afecta o zonă de 4,5 - 5 kilometri.

Persoanele evacuate, care nu au rude la care să stea, au fost duse la cămine studențești și cămine școlare din Tulcea. Nu se știe cât timp vor fi departe de locuințele lor.

Amintm că armata rusă a atacat cu drone portul Izmail din Ucraina, la granița cu România, în noaptea de duminică spre luni. O navă care transporta gaz a fost lovită și a luat foc. Din cauza pericolului de explozie, localitățile Plauru și Ceatalchioi, din județul Tulcea, au fost evacuate.