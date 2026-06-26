Rușii au atacat cu drone Ucraina, la 30 de kilometri de Sulina. Un elicopter IAR 330 Puma a fost ridicat pentru a monitoriza situația

Armata rusă a atacat, în timpul nopții de joi spre vineri, cu drone obiective civile și de infrastructură din Ucraina, la 30 de kilomtri est de Sulina. Armata Română a ridicat în aer un elicopter IAR 330 Puma pentru a monitoriza situația.
În noaptea dinspre 25 spre 26 iunie, Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.
Un elicopter IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Române a decolat la ora 03:57, pentru monitorizarea situației aeriene, ca urmare a evoluţiei unor ţinte aeriene, la 31 km est de Sulina.
Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 03:47.
Alerta aeriană a încetat la ora 04:23.
Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.