Antena 3 CNN Actualitate Rușii au atacat cu drone Ucraina, la 30 de kilometri de Sulina. Un elicopter IAR 330 Puma a fost ridicat pentru a monitoriza situația

Rușii au atacat cu drone Ucraina, la 30 de kilometri de Sulina. Un elicopter IAR 330 Puma a fost ridicat pentru a monitoriza situația

G.M.
<1 minut de citit Publicat la 07:26 26 Iun 2026 Modificat la 07:30 26 Iun 2026
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drona shahed
Rușii au atacat cu drone Ucraina, la 30 de kilometri de Sulina. Foto: Getty Images

Armata rusă a atacat, în timpul nopții de joi spre vineri, cu drone obiective civile și de infrastructură din Ucraina, la 30 de kilomtri est de Sulina. Armata Română a ridicat în aer un elicopter IAR 330 Puma pentru a monitoriza situația.

În noaptea dinspre 25 spre 26 iunie, Federația Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România.

Un elicopter IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Române a decolat la ora 03:57, pentru monitorizarea situației aeriene, ca urmare a evoluţiei unor ţinte aeriene, la 31 km est de Sulina.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 03:47.

Alerta aeriană a încetat la ora 04:23.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.
 

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Etichete: Război Ucraina atac drone Armata Română

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