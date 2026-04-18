S-a redeschis accesul către „Statuia lui Prometeu” de la Vidraru, unul dintre cele mai spectaculoase puncte de belvedere

1 minut de citit Publicat la 18:18 18 Apr 2026 Modificat la 18:18 18 Apr 2026

Accesul a fost restricționat pe perioada iernii / sursă foto: Facebook - Hidroelectrica

Accesul către „Monumentul Electricității”, cunoscut și drept „Omul de Fier” sau „Statuia lui Prometeu”, amplasat în zona Barajului Vidraru, pe muntele Pleașa a fost redeschis, a transmis, sâmbătă, Hidroelectrica.

„Începând de sâmbătă, 18 aprilie 2026, se redeschide accesul către statuia lui Prometeu de la Barajul Vidraru!⛰️

Accesul a fost restricționat pe perioada iernii, din cauza pericolului de alunecare și cădere în gol, iar după trecerea zăpezii au fost efectuate lucrări de întreținere la scările care permit urcarea către unul dintre cele mai spectaculoase puncte de belvedere asupra lacului și barajului Vidraru. Lucrările au fost realizate pentru a asigura condiții optime de siguranță pentru toți vizitatorii.

Hidroelectrica vă așteaptă să vă bucurați din nou de priveliște!”, a transmis, sâmbătă, Hidroelectrica, pe pagina de Facebook.

Monumentul Electricităţii este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din sudul României. Statuia a fost realizată în 1965 şi a stârnit destule controverse de-a lungul timpului.

Are 10 metri înălţime şi îl înfăţisează pe Prometeu cu fulgerul în mână, ca simbol al electricităţii, a fost realizată de sculptorul Constantin Popovici în 1965, pe când autorul monumentalei lucrări avea doar 27 de ani.

Autorităţile comuniste au dorit ca în anul în care a fost creat barajul Vidraru să fie realizată şi o statuie de dimensiuni impresionante.