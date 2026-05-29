„S-au zguduit geamurile. M-am culcat în hol. Normal că ne e frică”. Mărturii cu momentele de groază trăite de locuitorii din Galați

1 minut de citit Publicat la 13:16 29 Mai 2026 Modificat la 13:16 29 Mai 2026

Cum arată în interior blocul din Galați lovit de drona ruseacă FOTO: Antena 3 CNN

Doi locatari din zona blocului din Galați lovit de dronă au povestit momentele de panică trăite în timpul nopții. Aceștia spun că exploziile i-au trezit din somn și că s-au adăpostit de teamă în locuințe. „Nu știam ce se întâmplă, dacă e război”, a declarat un bărbat.

O femeie care locuiește în spatele blocului lovit de drona rusească spune că, la scurt timp după mesajul RO-Alert, s-a auzit o bubuitură puternică.

„A venit RO-Alert, după 2-3 minute s-a auzit bubuitura. Ne-am speriat, normal. Ne-a luat din somn la ora 2 dimineața. S-au zguduit geamurile, casa mea e destul de aproape. Sunt sigură că se va mai repeta situația. Normal că ne este frică”, spune femeia.

Un alt bărbat spune că a fost trezit de mesajul RO-Alert și că s-a adăpostit în locuință. Acesta spune că a stat aproximativ o oră în stare de teamă, fără să știe ce se întâmplă.

„La ora 1:41 s-a dat un mesaj RO-Alert, locuiesc mai sus, nu chiar aici în zonă. Ni s-a transmis să nu stăm în fața geamurilor, să ne adăpostim, că este foarte periculos. Am închis geamul, am canapea în hol și m-am culcat în hol.

O oră am stat cu teamă, mă tot uitam pe afară. Nu știam ce se întâmplă, e război, ne atacă cineva... am trăit într-o teamă, toată lumea era panicată. Ministerul de Externe trebuie să cheme la negocieri ambasadorul, să discute ministrul Apărării. Autoritățile ce fac? Dacă se întâmpla într-o piață când era fluctuația mare? Vă dați seama ce victime ar fi fost...” , a mărturisit bărbatul.

O dronă s-a prăbușit peste un bloc, la Galați, în timpul unui atac al Rusiei în Ucraina. Impactul a fost urmat de o explozie puternică și de un incendiu izbucnit la etajul 10 al clădirii. Unul dintre apartamente a fost compelt distrus.

Cel puţin 70 de oameni au fost evacuaţi din bloc, iar două persoane au suferit arusri. Cei doi au fost duşi de urgenţă la spital. Locuitorii au primit și mesaje RO-Alert.

Este cel mai grav incident provocat de Rusia pe teritoriul România, de la începutul războiului din Ucraina.

Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat la ora 01:19 a.m., vineri dimineața, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române.

În contextul atacului rus, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru judeţele Tulcea, Galaţi şi Brăila.