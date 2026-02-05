Salată de icre contaminată cu Listeria, retrasă dintr-un mare lanț de supermarketuri: Imagine cu produsul și lista magazinelor vizate

Salată de icre pe pâine. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un mare lanț de supermarketuri din România retrage de la vânzare un lot de salată de icre cu caras şi ceapă al furnizorului Negro 2000 SRL, după ce s-a constatat prezenţa bacteriei Listeria monocytogenes, potrivit unei informări publicate miercuri pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).

Produsul retras este „Salată de icre cu caras şi ceapă 75g”, cu data limită de consum 25 februarie 2026, lot 167KT.

„ANSVSA informează consumatorii că SC Negro 2000 SRL, împreună cu retailerul Kaufland, a iniţiat rechemarea pentru un lot de salată de icre cu caras şi ceapă 75g, lot nr. 167KT. Rechemarea a fost iniţiată din prudenţă, după detecţia Listeriei monocytogenes 25g” arată informarea.

Persoanele care au achiziționat acest produs sunt rugate să nu îl consume

Conform sursei citate, până în prezent nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire asociate consumului acestor produse.

ANSVSA recomandă returnarea produsului la magazinul de unde a fost cumpărat pentru rambursarea contravalorii.

„Nu toate loturile produselor din gamă sunt afectate. Lista completă a produselor şi loturilor rechemate poate fi consultată în anunţul oficial publicat pe site-ul ANSVSA”, precizează instituţia.

„Persoanele care au achiziționat acest produs sunt rugate să nu îl consume, ci să îl returneze la Serviciul Clienți din magazinul Kaufland de unde a fost cumpărat. Contravaloarea produsului va fi restituită integral. Prezentarea bonului fiscal nu este necesară.”, au transmis reprezentanții magazinului.

Lista completă a magazinelor unde s-a vândut produsul poate fi consultată AICI.