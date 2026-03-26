Mirabela Grădinaru, despre instituția Primei Doamne: "Nu e o decizie care îmi aparține. Eu fac azi ce făceam și înainte"

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a declarat într-un interviu pentru Antena 3 CNN că deși în România nu există oficial instituția Primei Doamne, ca în SUA, ea va continua să se implice în proiecte civice, așa cum s-a implicat și înainte ca ca Nicușor Dan să ajungă la Cotroceni.

Întrebată dacă ar trebui ca România să aibă instituția Primei Doamne, Mirabela Grădinaru a răspuns:

“Această decizie nu îmi aparține. Eu ce fac astăzi este o continuitate a ceea ce făceam și înainte ca domnul Nicușor Dan să devină președintele României. Dacă sunt cauze în care cred, mă implic. Vin cu idei, vin cu sugestii și ceea ce am spus de fiecare dată, România poate să crească, România poate să fie văzută la un alt nivel”.

Mirabela Grădinaru a mai precizat că România are nevoie de o schimbare și că aceasta se poate face prin implicarea fiecărui român. Ea a dat ca exemplu activitățile de voluntariat din SUA:

“Este nevoie de schimbare, dar aceste schimbări vin prin implicarea fiecăruia dintre noi. Pentru asta trebuie să ne implicăm. Am văzut că în State, voluntariatul face parte din viața fiecărui individ. Este văzut ca ceva normal. Aș vrea să trăiesc ziua în care voluntariatul va face parte din agenda fiecărui român. Atunci sunt convinsă că problemele vor fi mai puține. Când vom privi viața cu mai multă generozitate și recunoștință, va fi mai bine”.