Un bucătar și-a umplut restaurantul din Torino cu nisip și i-a pus pe clienţi să intre desculţi sau cu papuci

Bucătarul Davide Scabin a umplut restaurantul Carignano cu nisip, în cadrul unui eveniment spectaculos cu un meniu special care aduce marea la Torino, oraş din Italia care nu a avut niciodată ieşire la mare.

Davide Scabin a fost protagonistul unui eveniment care a îmbinat cu succes bucătăria sa, specifică orașului Torino de la începutul secolului al XX-lea, când existau plaje și ștranduri foarte populare organizate pe malul fluviului Pad.

Bucătarul-șef a acoperit podeaua restaurantului Carignano cu nisip , aducând simbolic marea la Torino. Bucătarul Scabin a reinventat meniul cu arome de fructe de mare, aducând plaja la Torino: podeaua a fost acoperită cu nisip, iar oaspeții au fost nevoiţi să intre în papuci sau desculți, relatează Corriere della Sera.

Pereții au fost decoraţi cu pânze din „Suflete inundate”, un proiect al fotografului venețian Paolo Dalla Corte, creat în colaborare cu Universitatea Ca' Foscari din Veneția și CNR (Consiliul Național de Cercetare).

Meniul s-a numit Sangon Beach – Stur-sur-mer și aduce un omagiu istoriei plajelor fluviale din Torino de la începutul secolului al XX-lea, când mulți oameni le frecventau în așteptarea de a merge la „marea adevărată”, cea a Liguriei. Preparatele amintesc de specialitățile din fructe de mare, începând cu „Onda su onda”, o supă de crustacee combinată cu o supă de macaroane cu plancton și alge marine. Un joc izbitor de contraste este evident în preparatul „St. Tropez Twist”, compus din caracatiță și pipote, cartofi cruzi și măduvă, toate fiind gătite într-un sos de șuncă Iberico Bellota. Preparatul, intitulat „Un sens giratoriu pe mare”, prezintă crabul păianjen asociat cu scoici Saint-Jacques, usturoi, ulei și gnocchi cu ardei iute, preparați cu konjac, evocând în mod clar influențe japoneze. Chefalul roșu ocupă un loc central în „Un'estate al mare”, alături de pielea de pui, sepia și maioneza neagră. „Love Boat” este o salată caprese cu tematică de fructe de mare, cu homar, burrata, apă de roșii și busuioc. Cu „Vamos a la playa”.

Davide Scabin este un bucătar strălucit, vizionar și inovator. Născut în 1965 în Rivoli, lângă Torino, a intrat în lumea bucătăriei la o vârstă fragedă, prin intermediul restaurantului mamei sale. După ce a urmat școala de management hotelier, Scabin și-a deschis primul restaurant în 1993 în Almese, împreună cu sora sa mai mică, Barbara: restaurantul se numea Combal, care înseamnă „bazin” în dialectul piemontez.

Ulterior, a decis să deschidă Combal.Zero, adăugând o referință numerică pentru a indica un sentiment de noi începuturi. Situat în interiorul Muzeului de Artă Contemporană Castello di Rivoli , a fost primul restaurant deschis într-un muzeu, anticipând cu câțiva ani ceea ce avea să devină mai târziu o adevărată tendință. Cu Combal.Zero, Scabin a câștigat două stele Michelin înainte de închiderea restaurantului în 2020.

Printre cele mai cunoscute preparate ale bucătarului se numără, fără îndoială, Oul Cyber, cunoscut și sub numele de oul lui Scabin, care se bazează pe o reproducere alternativă a cojii de ou printr-o preparare complexă cu ingrediente precum caviar, piper și vodcă. Preparatul se savurează după spargerea cojii cu un cuţit. Printre preparatele istorice ale lui Scabin se numără și lasagna spațială, creată de bucătar pentru NASA și trimisă pe orbită împreună cu astronauții.