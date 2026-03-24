Un val de aer polar lovește România. Temperaturile scad brusc și vin ploile. ANM: Schimbările încep vineri și țin până la Paște

Urmează două zile cu temperaturi de până la 20 de grade în unele zone ale țării, apoi vremea se schimbă brusc, anunță ANM. Potrivit specialiștilor, un val de aer polar lovește România, astfel că de vineri vin ploile în toată țara iar valorile scad și este posibil să rămână așa până la Paște.

Florinela Georgescu, director de prognoza al ANM: Schimbările vor începe din noaptea de joi spre vineri, până atunci însă va fi mult mai cald decât ar fi normal. Maxime care vor ajunge până chiar la 20° în cursul zilei de joi, în partea de vest și de sud a țării. Chiar și la București, posibil joi, o maximă de 18-19°, după care începe schimbarea.

Această schimbare va consta în extinderea ariei precipitațiilor, urmând ca vineri, dar mai ales sâmbătă și duminică, să plouă în cea mai mare parte a țării, iar în zona montană înaltă să fie și precipitații mixte.

Evident că un episod cu ploaie mai îndelungată înseamnă și acumularea unor cantități de apă mai importante, în special în zonele montane sunt de așteptat, dar și în regiunile sudice.

Temperaturile vor fi și ele în scădere, astfel încât sâmbătă, de exemplu, este posibil ca maximele să se încadreze, în general, doar între 10 și 14 grade.

Conform estimărilor pentru următoarele patru săptămâni este foarte posibil să rămânem cu un regim termic sub în urma perioadei, până la sărbătorile de Paște și de asemenea, tot până atunci, vremea să fie una schimbătoare, cu episoade de precipitații. Vor avea acestea și caracter de aversă și nu este exclus ca în prima parte a lunii aprilie, în primele zile ale lunii aprilie, precipitații mixte să fie și în zone mai joase.