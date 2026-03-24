Un cuplu a divorțat la 3 minute după nuntă. Mireasa s-a enervat din cauza unui comentariu făcut de mire

Publicat la 18:24 24 Mar 2026 Modificat la 18:29 24 Mar 2026

Căsnicia unui cuplu s-a încheiat într-un timp record, la doar trei minute după declararea căsătoriei, după ce mirele a făcut un comentariu jignitor la adresa proaspetei partenere de viață, în timp ce cei doi plecau din fața ofițerului de stare civilă.

După finalizarea procedurilor legale, proaspeții căsătoriți s-au întors să plece dintr-un tribunal din Kuweit, însă mireasa s-a împiedicat, relatează msn.com.

Potrivit relatărilor, mirele a reacționat numind-o proastă pentru că a căzut.

Q8 News afirmă că femeia s-a înfuriat și a cerut judecătorului să le desfacă imediat căsătoria.

Judecătorul a fost de acord, pronunțând anularea la doar câteva minute după ce îi declarase soț și soție.

Cuplul, care locuiește în Kuweit, nici măcar nu a părăsit tribunalul ca pereche căsătorită.

Se presupune că aceasta este cea mai scurtă căsnicie din istoria țării.

Povestea s-a viralizat online, mulți oameni susținând decizia miresei. Un utilizator de pe X a spus: „O căsnicie fără respect este una eșuată chiar de la început”. Un alt utilizator a adăugat: „Dacă așa se comportă chiar de la început, e mai bine să îl părăsești”.