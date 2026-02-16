Salvați Copiii: Cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii, în România. Doar 47% dintre copii sunt vaccinați anti-rujeolă

România se confruntă cu cea mai gravă criză de scădere a vaccinării copiilor din ultimele decenii. Foto:Getty Images

România se confruntă cu cea mai gravă criză de scădere a vaccinării copiilor din ultimele decenii, arată un studiu realizat de organizația Salvați Copiii România. Tot mai mulți copii rămân fără protecția oferită de imunizare, iar acoperirea vaccinală pentru vaccinul ROR (rujeolă-oreion-rubeolă) a ajuns la niveluri critice, în special la rapelul administrat la 5 ani.

Potrivit studiului Salvați Copiii, acceptarea pentru prima doză de ROR este de doar 47,4%, mult sub pragul de 95% recomandat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pentru prevenirea epidemiilor.

Conform concluziilor din teren, scăderea vaccinării e dată de lipsa de informare, dezinformarea din social media, birocrația excesivă, lipsa resurselor materiale, desființarea vaccinării în școli și dificultăți de transport către cabinetele medicale.

Salvați Copiii solicită autorităților să simplifice sistemul de raportare a vaccinărilor, training-uri de comunicare pentru personalul medical, formarea, la nivel local, a unei echipe multidisciplinare care să susțină activ vaccinarea copiilor.

România, epicentrul rujeolei în UE

Datele Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) arată că, între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, în Uniunea Europeană au fost diagnosticate 32.265 de persoane cu rujeolă, dintre care 27.568 au fost din România. Următoarea țară ca număr de cazuri, la mare distanță, a fost Italia, cu 1.097 cazuri.

În România, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), între 1 ianuarie 2023 și 31 decembrie 2025 au fost confirmate 35.736 cazuri de rujeolă. 27.720 la copii sub 15 ani și 3.188 la adolescenți între 15 și 19 ani. În același interval s-au înregistrat 30 de decese cauzate de rujeolă.

Datele privind acoperirea vaccinală națională indică niveluri reduse și pentru alte vaccinuri esențiale:

BCG: 93,5%

Hep B (3 doze): 55,0%

DTPa (3 doze): 55,0%

VPI/polio inactivat (3 doze): 55,0%

Hib (3 doze): 55,0%

Pneumococic (3 doze): 54,0%

ROR (1 doză): 47,4%

În privința ROR, INSP arată că doar într-un singur județ acoperirea a depășit 70%, în 14 județe a fost între 50,6% și 67,4%, în 24 de județe între 31,3% și 49,7%, iar în trei județe a fost sub 30%. Cea mai mică valoare a fost raportată în Argeș (23,7%), iar cea mai mare în Bihor (73,8%), toate sub ținta OMS de 95%.

Transmitere endemică a rujeolei în România

Conform concluziilor reuniunii Comisiei Regionale de Verificare a Eliminării Rujeolei și Rubeolei (RVC, septembrie 2025), România se află printre 13 țări din Regiunea Europeană OMS în care rujeola are transmitere endemică, adică boala circulă continuu în populație, fără întreruperi.

O tendință majoră evidențiată în interviurile cu medicii de familie este scăderea accentuată a vaccinării la rapelul ROR. Dacă prima doză este relativ acceptată, la doza a doua rata scade puternic, ajungând în unele comunități până la 20%. Medicii avertizează că lipsa rapelului reduce eficiența programului de imunizare și îi lasă pe copii vulnerabili, chiar dacă au primit prima doză.

Pentru creșterea vaccinării, medicii cer măsuri la două niveluri printre care legi mai stricte, campanii mass-media mai intense de informare, reducerea birocrației, asigurarea transportului pacienților către cabinete, implicarea mai bună a reprezentanților minorităților și reintroducerea vaccinării în școli, care în trecut asigura acoperiri mai bune. Medicii subliniază și nevoia de formare în comunicare, prin cursuri specializate.