Alimentele românești care fac bine creierului. Prof. dr. Vlad Ciurea: "Să mâncăm mâncare cât mai curată, cât mai de aici"

"Avem alimente foarte, foarte sănătoase românești. Trebuie să mâncăm mâncare cât mai românească, mai curată, cât mai de aici", a spus Prof. dr. Vlad Ciurea, la Antena 3 CNN.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"Nucile fac bine creierului. Pe locul doi afinele, toate fructele de pădure, ceapa, usturoiul, pătrunjelul, toate legumele.", a explicat medicul Vlad Ciurea.

"După care apă multă, multă apă cât mai alcalină, aerul cât mai curat, carnea de pește slab, dar şi carnea slabă de curcan. Toate aceste alimente ne păstrează creierul sănătos."

Profesorul Alexandru Vlad Ciurea spune că s-a luptat cu depresia în urmă cu câţiva ani

Întrebat cum a jonglat atunci cu optimismul de acum, Vlad Ciurea spune că s-a autoeducat.

"M-am autoeducat. Am vorbit tare, dar m-am plimbat așa de nebun și așa am început să vorbesc tare, să mă autoevaluez, să zic că nu se poate. Trebuie să ies din asta. Sunt pe picioare, sunt sănătos, am putere, trebuie să ies!

Creierul meu s-a clătinat. Asta nu înseamnă nimic. Mergem înainte și vedem ce putem să facem.

Și munca m-a scos. Munca m-a scos din impas", a dezvăluit Vlad Ciurea, recent, la Antena 3 CNN.