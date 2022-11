Cancerul de sân, principala cauză de mortalitate la femei: Peste 12 mii de cazuri sunt depistate zilnic

Cancerul de sân reprezintă principala cauză de mortalitate la femeile cu afecţiuni oncologice, peste 12 mii de cazuri noi fiind depistate în fiecare an, în România.

Sursa foto: Hepta

Mai mult, România rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană atunci când vine vorba despre programe de screening pentru cancerul de sân.

Prevenţia este elementară în cazul pacienţilor oncologici pentru depistarea formei de cancer într-un stadiu cât mai incipient.

Cea mai bună metodă de detectare precoce este screening-ul regulat, un instrument foarte util fiind în abonamentul medical care include astfel de servicii de care pacienţii pot beneficia în cliniciile din toată ţara.

Studiile arată că un abonament poate ajunge de 2,5 ori mai des la medic comparativ cu o persoană care nu deţine abonament.

Chiar dacă la nivel european screening-ul pentru cancerul de sân este recomandat la un an sau la doi ani, ţara noastră nu are încă un program de screening pentru această afecţiune, deşi ar ajuta la depistarea precoce a bolii, înainte ca aceasta să fie într-un stadiu avansat.

"Screening-ul individual este chiar deasupra unui screening efectuat în masă pentru că ţine cont şi de factorii indivuali ai persoanei respective şi pune accent pe tiparul persoanei respective, se centrază asupra nevoilor individuale. În România, cancerul de sân este cel mai întâlnit tip de cancer la femei, fiind diagnosticat la peste un sfert din pacientele cu boli oncologice", a susţinut Silvia Oana Bărbulescu, specialist în chirurgie mamară.

Este şi cazul Emiliei care a descoperit că are cancer la sân în urma unui control de rutină. Drumurile dese la medic au determinat-o să-şi facă un abonament medical.

"Am decis să îmi întocmesc un abonament, la o clinică privată pentru că ştiam de acum ceva timp, ce va urma, având în vedere investigaţiile care trebuiau făcute şi decizia care trebuie să o iau în ce priveşte sănătatea.

În primul rând, profesionalismul medicilor la care am ajuns, îndrumările dumnealor şi empatia faţă de pacient. Investigaţiile să efectuez ecografia mamară a durat 6 luni, mamografia la 1 an, computerul tomograf la un an şi analizele de sânge sau altceva", a declarat Emilia, supravieţuitor cancer, în direct la Antena 3 CNN.

Abonamentul reprezintă un instrument util de depistare a celor mai frecvente forme de cancer sau de boli cronice pe care îl avem în acest moment, în absenţa unui program de screening naţional.

"I-am fost alături şi tratamentul a fost complet, în acest moment doamna respectivă este beneficiară a unui abonament şi astfel îi sunt facilitate investigaţiile şi consultaţiile necesare în monitorizare oncologică. Studiile spun că numai puţin de 8 din 10 femei din românia au declarat că nu şi-au făcut niciodată o mamografie, în timp ce 73% dintre cancerele de sân sunt diagnosticate mult prea târziu", a mai spus Silvia Oana Bărbulescu.