Ce se întâmplă în corpul tău în prima oră după ce ai consumat băuturi carbogazoase îndulcite artificial

Băuturile îndulcite artificial pot fi găsite în majoritatea frigiderelor, iar atunci când sunt consumate cu moderație nu prezintă un risc ridicat, însă studii asupra acestui tip de produs au arătat că un consum excesiv poate duce la creșterea în greutate.

Sursa foto: Melk Hagelslag / Pixabay

Cunoscut și sub numele de The Renegade Pharmacist, Niraj Narik a detaliat ce efecte are asupra organismului consumul unui produs din categoria acestor băuturi răcoritoare la doar o oră după ce ai luat prima gură

10 minute

Smalțul dinților este atacat în primele 10 minute. "Acidul fosforic atacă smalțul din dinți, în timp ce îndulcitorii artificiali, cum ar fi aspartamul, îți afectează sistemul. Aspartamul poate declanșa receptorii de gust și îți poate păcăli organismul să creadă că tocmai a procesat zahăr", a spus Naik.

20 de minute

Corpul trece în "modul de stocare a grăsimilor", citând studii din The Nurses' Health Study care leagă astfel de băuturi de un risc mai mare de hipertensiune arterială și de diabet de tip doi.

Potrivit lui Naik: "La fel ca și băuturile carbogazoase care conțin cofeină, acestea pot declanșa insulina, care trimite corpul în modul de depozitare a grăsimilor."

40 de minute

Naik susține că combinația de cofeină și aspartam are ca rezultat un high pe termen scurt, într-un mod comparabil cu cocaina, un drog de clasă A. Dacă este consumat în mod regulat, Naik susține că excitotoxinele eliberate ar putea duce la epuizarea și suprastimularea creierului tău.

El a explicat: "Combinația potențial mortală de cofeină și aspartam creează o dependență de scurtă durată similară cu modul în care funcționează cocaina. Se eliberează excitotoxine care pot epuiza creierul prin suprastimularea neuroreceptorilor săi, mai ales dacă sunt consumate în mod regulat".

60 de minute

După ce a trecut o oră, Naik spune că băutorul va rămâne mai înfometat și mai însetat decât înainte și va fi mai predispus să se îndrepte spre alimente nesănătoase și zaharoase.

El a continuat: "Spre deosebire de mica satisfacție pe care o obțineți de la o băutură carbogazoasă care conține cofeină, corpul dvs. ar putea să tânjească în continuare după dulciuri. Acest lucru vă face să căutați probabil un alt suc sau, mai rău, o altă mâncare nesănătoasă pe care o considerați sigură, iar ciclul continuă. O cutie de băutură carbogazoasă dietetică nu oferă nicio hrană și ar înlocui o băutură mai hrănitoare pe care ai fi putut-o bea, în timp ce, potențial, îți epuizează organismul de minerale esențiale".