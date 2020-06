Ce se întâmplă cu creierul atunci când bolnavul este în comă

Exista si cazuri extreme, cu trezire din coma dupa mai multi ani, ameliorarea datorandu-se calitatii ingrijirilor si neuroplasticitatii creierului, care reconecteaza structurile implicate in starea de vigilenta.

„Elementele de patologie actioneaza asupra mai multor structuri nervoase, din care cele mai importante sunt scoarta cerebrala si substanta activatoare reticulata ascendenta din trunchiul cerebral. Leziunile extinse, adesea bilaterale, ale scoartei cerebrale pot determina starea de coma. In foarte rare cazuri este implicata doar scoarta cerebrala. In cele mai multe situatii suferinta encefalica este mai extinsa sau chiar generalizata”, a spus prof. dr. Cristian Popescu, potrivit BZI.

Cu cat coma se superficializeaza mai repede, cu atat si prognosticul va fi mai bun pentru pacient, sunt de parere medicii de specialitate. Comele pot varia ca durata intre cateva minute si luni, chiar ani. Doctorii precizeaza ca exista si cazuri extreme, cu trezire din coma dupa mai multi ani, ameliorarea datorandu-se calitatii ingrijirilor si neuroplasticitatii creierului, care reconecteaza structurile implicate in starea de vigilenta. „In stare de coma bolnavul este inconstient, avand afectate in grade variabile functiile senzitivo-senzoriale, motorii si vegetative.

Cauzele cele mai frecvente ale aparitiei starii de coma sunt de natura neurologica, metabolica si toxica. In cazul bolilor neurologice, mentionam accidentele vasculare cerebrale, traumatismele, tumorile cerebrale, infectiile extinse ale creierului. Bolile metabolice cu impact asupra functiilor structurilor nervoase implicate in inducerea comei sunt diabetul, disfunctia hepatica, cresterea ureii in sange. In astfel de cazuri, de cele mai multe ori, starea de coma este reversibila. Daca in situatia comei alcoolice iesirea din criza este aproape o regula, pentru alte substante apar leziuni cum ar fi digestive, cerebrale definitive”, a declarat prof. dr. Cristian Popescu, seful Clinicii de Neurologie din cadrul Spitalului de Recuperare Iasi.