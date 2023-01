Ce mâncăm în cea mai depresivă zi a anului? Lygia Alexandrescu: "Nutrientul de confort este carbohidratul"

Se spune ca in ianuarie, dupa Sarbatori si cu gandul la indepartata primavara, fara prea multa lumina de la soare, starea noastra emotionala sufera modificari devenim mai melancoici, introspecti si marea provocare a acestor zile este sa ne mentinem apetitul sub control. sa ne hidratam complet, sa ne odihnim si ne bucuram de lucruri care ne fac placere.

Este si frig si e important sa avem confortul de a ne fi cald si bine; frigul in sine nu creste nevoile energetice ale organismului, dar o scadere a temperaturii corporale determina tremuratul, contractia musculara involuntara.

Alimentele in general, dar mai ales mancarea calda, proaspat gatita are un efect de incazire asupra corpului, numit termogeneza. La o jumatate de ora dupa ingerare, corpul nostru genereaza cu 10% mai multa caldura decat atunci cand stomacul e gol. De asemenea, efortul de tip aerob poate creste viteza metabolica de 7-8 ori, ceea ce face ca, un pic de miscare sa fie un mod foarte bune de a ne incalzi cand e frig afara.

Preferinta alimentara a acestei perioade in care starea emotionala e afectata, sunt mancarurile calde, iar nutrientul de confort, preferat este carbohidratul.

Alimentele necesare acum ar fi cele bogate in magneziu, grasimi de buna calitate (acizi grasi omega 3), fibre si probitice.

Ideal ar fi sa se consume:

- supele si ciorbele calde cu multe legume si plante aromate care au efect de incalzire (ardei iute, ghimbir, sofran),

- mancarurile cu legume si carne de pasare gatite la cuptor,

- pastele integrale cu suc de rosii,

- cartoful copt,

- orezul integral cu legume,

- mamaliguta cu branza dulce sau peste la cuptor ar fi cateva optiuni nutritive de ales in aceste zile.

Modul in care se gatesc si se combina aceste alimente, aportul de sodiu pe care-l aduc si ora la care se consuma sunt esentiale pentru ca organismul sa le foloseasca drept combustibil si sa nu le stocheze ca depozit de grasime.

Grasimile sunt un alt nutrient prefetat in aceasta perioada nevoile de vitamina A, D. E si K fiind crescute in sezonul rece. Grasimi sanatoase si necesare organismului in zilele geroase pot fi furnizate prin consum de peste, nuci, avocado, masline desarate, ulei vegetal presat la rece si lactate fermentate partial ecremate, cel mai nutritiv prin bogatia in probiotice fiind chefirul.

O mare problema nutritionala a acestor zile este lipsa hidratarii complete, iar deshidratarea in zilele reci este la fel de posibila ca-n zilele calde. Ceaiul cald de plante, de ghimbir sau menta, de macese sau cimbru, de echinaceea sau catina, intotdeauna cu multa lamaie si scortisoara, ar fi cea mai buna alegere a momentului.