"Food You Trust", evenimentul dedicat siguranței alimentare. Sfaturile experților pentru consumatori: "Trebuie să citim eticheta"

"Food You Trust" este evenimentul la care consumatorii pot afla informații utile despre siguranța alimentară. Principalele subiecte dezbătute de specialiști se referă la calitatea produselor, precum și la controlul alimentar.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"Food You Trust" este un eveniment care prioritizează siguranța alimentară, fiind dedicat specialiștilor, dar și celor interesați de calitatea produselor.

Totodată, în cadrul evenimentului, experții vor oferi mai multe sfaturi pentru consumatori.

Alexandru Cîrîc, directorul Institutului de Cercetări Alimentare, a vorbit, în direct la Antena 3 CNN, despre acest eveniment și a oferit și câteva sfaturi pentru consumatori, cu privire la ce produse să aleagă.

"Evenimentul a avut în vedere, încă de la început, alimentele și sănătatea, fiind dedicat, în mare parte, specialiștilor, dar este potrivit și pentru nespecialiști.

Am discutat cum putem să le comunicăm consumatorilor obișnuiți informații despre siguranța alimentară și despre calitatea alimentelor.

Informația este reprezentată de eticheta produsului. Cât timp eticheta este corectă și verificată de autorități, consumatorul poate fi unul informat. Trebuie să mergem întotdeauna să ne documentăm pe site-urile oficiale, precum ANSVSA sau cele ale Uniunii Europene", a spus acesta.

Alexandru Cîrîc a vobit, la Antena 3 CNN, și despre controversa puiului vopsit.

"La ICA, am analizat de foarte multe ori produsele de pe piață. Până în momentul de față, în ceea ce am analizat noi, nu am găsit coloranți artificiali sau interziși în pui.

Din furajare, se pot adăuga anumiți coloranți naturali. Trebuie spus că atunci când găinile sunt hrănite cu un colorant artificial, acestea pot face alergii, ceea ce se poate observa cu ochiul liber", a spus directorul Institutului de Cercetări Alimentare.