Metoda banală care poate reduce grăsimea corporală şi riscul de a face diabet

Circa 104 studii au fost examinate de cercetători, care au constatat că multe dintre ele au raportat beneficii majore pentru sănătate în urma înotului în apă rece, inclusiv asupra grăsimii bune care ajută la arderea caloriilor.



Acest lucru ar putea ajuta la prevenirea obezităţii şi a bolilor cardiovasculare, dar cercetătorii au spus că beneficiile generale pentru sănătate erau neclare.



Revizuirea a indicat ceea ce pare a fi o legătură pozitivă între înotul în apă rece şi ţesutul adipos brun (BAT).



BAT este o grăsime corporală bună care este activată de frig, arzând calorii pentru a menţine temperatura corpului. Este diferit de grăsimea albă "rea", care stochează energie.



Studiul a constatat că înotul repetat în apă rece ar putea creşte semnificativ sensibilitatea la insulină şi ar putea scădea concentraţiile de insulină, potrivit SkyNews.



Cercetătorii de la UiT The Arctic University of Norway şi de la Spitalul Universitar din Norvegia de Nord au realizat studiul, care este publicat în International Journal of Circumpolar Health.



Multe dintre cercetările disponibile au implicat un număr mic de persoane, adesea de un singur sex, şi cu diferite temperaturi ale apei şi niveluri de sare, au spus cercetătorii.



Şi nu este clar dacă înotătorii de iarnă sunt sau nu mai sănătoşi în mod natural, au adăugat ei.



Autorul principal James Mercer, de la UiT, a declarat: „Din această revizuire, este clar că există un sprijin ştiinţific tot mai mare pentru faptul că expunerea voluntară la apa rece poate avea unele efecte benefice asupra sănătăţii. Multe dintre studii au demonstrat efecte semnificative ale imersiunii în apă rece asupra diferiţilor parametri fiziologici şi biochimici. Dar întrebarea dacă acestea sunt sau nu benefice pentru sănătate este dificil de evaluat”.



„Pe baza rezultatelor acestei analize, multe dintre beneficiile pentru sănătate invocate în urma expunerii regulate la apă rece ar putea să nu fie cauzale. În schimb, acestea pot fi explicate prin alţi factori, inclusiv un stil de viaţă activ, gestionarea antrenată a stresului, interacţiunile sociale, precum şi o mentalitate pozitivă. Fără alte studii concludente, subiectul va continua să fie un subiect de dezbatere”.



Cercetătorii au avertizat că înotul în apa îngheţată implică şi riscuri, cum ar fi hipotermia şi probleme cardiace şi pulmonare legate de şocul temperaturii.

Sursa: Mediafax