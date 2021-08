Românii aruncă uleiul folosit la chiuvetă, deși ar putea primi gratuit altul în loc. Cum trebuie să procedăm

Uleiul uzat aruncat în chiuvetă poate să înfunde țevile și să producă defecțiuni în sistemele de epurare. Mai grav este că această cantitate ajunge în apă și în sol, unde râncezește, oprește regenerarea și face pământul nefertil.

În acest moment, există 127 de centre de colectare pentru ulei ars.

Din centrele de colectare, uleiul ars este dus la un alt centru, unde se face o pre-procesare, iar de aici este transportat către un operator industrial, care îl transformă în biocombustibil.

“Din păcate, interesul e doar în zona privată și am văzut că de la an al an au apărut diverse servicii și alte lanțuri de retail au recurs la același mod de a colecta uleiul uzat, clientul poate să-l aducă la magazine și la schimb primește un ulei nou.

De la an la an, cifrele aproape s-au dublat, dacă în primul an, atunci când am lansat campania, am avut în jur de 160.000 litri colectați de la populație, în 2021 avem deja vreo 260.000 l colectați până acum” a spus Felician Cardos, manager environment lanț de magazine, conform Știrile ProTV.

Orice litru de ulei utilizat se transformă în 900 de ml de biocombustibil, un înlocuitor nepoluant al combustibilului fosil.

Uleiul alimentar ars a ajuns să fie mai valoros decât cel natural. Și asta pentru c este o cerere uriașaă la nivel mondial pentru producerea de bio-combustibil.

