Scandal pe banii de salarii din Sănătate. Sorina Pintea: „Afirmațiile lui Orban sunt hazardate. Nu e cazul să introducem panică în sistem”

Fostul ministru al Sănătății, Sorina Pintea, a afirmat, la Antena 3, că declarația premierului Ludovic Orban cu privire la lipsa banilor pentru salarii, în Sănătate, este una hazardată, arătând că rectificarea bugetară este un proces firesc, bugetul anual fiind unul estimativ.

”Sistemul de sănătate are o particularitate. În sensul ca banii din sistemul de sănătate nu asigura doar plata salariilor. Ci si plata programelor nationale de sanatate, asigura plata medicilor de familie. Rectificarea este un proces firesc. Pentru ca bugetul anual este unul estimativ. Sa ne aducem aminte că au fost introduse noi molecule, au fost create noi programe de sanatate, au intrat noi pacienți. De aceea, în fiecare an, rectificarea echilibreaza aceste sume. Din păcate, criza politică a blocat ceea ce trebuia sa se întâmple firesc și eu sper că acest Guvern și domnul Orban e conștient că sistemul nu are sume fixe, asta pentru că oamenii se îmbolnăvesc. Intră în programe, se introduc molecule noi”, a spus Sorina Pintea.

”E o declarație hazardata. Nu e cazul sa inducem panica in sistem. Asta se intampla de ani de zile. Tocmai pentru că nu există o predictibilitate cu privire la cati bolnavi avem in plus in fiecare an”, a mai spus Sorina Pintea, la Antena 3.

Mai mult, fostul ministru a declarat, la Antena 3, că a cerut încă din luna octombrie o rectificare bugetară în sistemul de Sănătate.

Ludovic Orban a declarat, joi, la Ministerul Sănătății, că nu sunt bani suficienţi pentru a încheia anul nici pentru salarii, nici pentru programele de sănătate.

„Ministerul Sănătății trebuie să își refacă capacitatea administrativă, să fluidizeze toate procedurile. Să înceteze să mai fie o frână prin tot felul de avize blocate cu anii. Rezultatul la rectificarea bugetară va fi o evaluare a necesităților care vor fi identificare. Cert e ca nu sunt bani suficienți pentru a încheia anul. Nici pe programe de sănătate, nici în ceea ce privește bugetul casei. Nu sunt bani de salarii, nu sunt”, a declarat Orban.