Sorina Pintea, la inaugurarea Clinicii de Mari Arşi din Timişoara: ''Da, este o zi istorică!''

Foto: Captură Antena 3

Cea mai mare clinică de arşi din România devine funcţională. Este vorba despre spitalul din Timişoara, care va fi funcţional chiar de mâine, însă cu doar trei din cinci rezerve. Celalte două vor fi funcţionale în scurt timp.

Sala de operaţie a noului centru este dotată cu aparatură de ultimă generaţie. Aici se vor putea face intervenţii chirugicale pentru persoanele în stare gravă, adică pacienţii cu arsuri de peste 60% pe suprafaţa corpului.

Aparatura medicală este achiziţionată de Ministerul Sănătăţii, prin Banca Mondială, ia investiţia se ridică la 5 milioane de euro.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat miercuri, la Timişoara, că astăzi a fost cu adevărat o zi istorică.

''De când am intrat zambesc, pentru că în sfârşit avem un centru pentru mari arşi care poate să trateze acest pacient în condiţii absolut optime pentru patalogia aceasta. Am vazut centre din străinătate şi sunt atât de mândră că acest centru este identic, poate chiar la un nivel superior. Este foarte important că începând de mâine, acest centru va putea să primească pacienţi, că are medici si personal pregatit pentru a putea trata acest tip de pacient, că Ministerul Sănătăţii, autorităţile locale şi Spitalul, au realizat această minune. Da, este o zi istorică. Practic, sunt primele paturi care corespund cu adevărat tuturor standardelor'', a spus Sorina Pintea.