O şansă la viaţă pentru mai mulţi pacienţi, în urma unei prelevări de organe. Donatorul este o persoană de 37 de ani

Donatorul este o persoană în vârstă de 37 de ani, aflată în moarte cerebrală. sursa foto: Getty

Mai mulți pacienți vor primi o nouă șansă la viață în urma unei intervenții de prelevare de organe realizate la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Donatorul este o persoană în vârstă de 37 de ani, aflată în moarte cerebrală, relatează Agerpres.

De la donator au fost prelevate inima, ficatul, plămânii și rinichii, organele urmând să fie transplantate la pacienți din Iași, Mureș și București.

Coordonatorul Centrului Regional de Transplant Iași, dr. Raluca Neagu, a declarat că organele au fost distribuite în mai multe centre medicale din țară. Cordul a fost transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul Județean din Târgu Mureș, iar ficatul și plămânii au fost direcționați către clinici din București.

„Ficatul a fost trimis pentru a se face un split, pentru a beneficia de transplant doi copii. Rinichii au rămas la Iaşi şi urmează să se facă transplantul renal la Spitalul Dr. C. I. Parhon. Este al doilea donator în mai puţin de două săptămâni şi este primul transplant pulmonar care se efectuează în România în ultimii doi ani”, a precizat dr. Raluca Neagu.