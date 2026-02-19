Guvernul a aprobat achiziţionarea a 1.200 de ambulanţe, într-un plan de modernizare a sistemului medical, de 183 de milioane de euro

Guvernul a aprobat achiziţionarea a 1.200 de ambulanţe. Foto: Hepta

Guvernul a aprobat joi o hotărâre în baza căreia se urmăreşte achiziţia a 1.200 de ambulanţe, pentru modernizarea asistenţei medicale de urgenţă, un proiect de peste 183 de milioane de euro, notează Agerpres.

Astfel, a fost aprobată, prin hotărâre, Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii pentru dotarea cu ambulanţe a Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciilor de ambulanţă judeţene şi Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov.

"Actul normativ adoptat de Guvern urmăreşte finanţarea achiziţiei a 1.200 de ambulanţe, pentru modernizarea asistenţei medicale de urgenţă, un proiect de peste 183 de milioane de euro. De asemenea, urmăreşte şi asigurarea cadrului legal pentru modificarea sursei de finanţare, respectiv de la Programul Dezvoltare Durabilă la Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României", se arată într-un comunicat al Executivului.

Între Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de coordonator de investiţie, şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în calitate de beneficiar, a fost semnat contractul de finanţare nr. 24596/2025, ce are ca obiect asigurarea unei asistenţe financiare rambursabile, în valoare de 183.590.800 euro, respectiv 933.651.013,40 lei, pentru achiziţionarea a 1.200 de ambulanţe, a precizat sursa citată.

Contractele subsecvente aferente acordurilor vizează achiziţia a 1.000 de ambulanţe tip B 4X4 şi a 200 de ambulanţe tip C.

Durata de implementare a investiţiei este estimată la doi ani, după cum urmează: anul I (2025) - valoare 442.109.000 lei cu TVA; anul II (2026) - valoare 687.609.000 lei cu TVA.

"Finanţarea proiectului de investiţii se asigură din sumele alocate României cu titlul de asistenţă financiară rambursabilă prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, pentru investiţia I4 - Modernizarea asistenţei medicale de urgenţă, aferentă Componentei 12 - Sănătate, prin bugetul MAI, pentru Inspectoratul general pentru Situaţii de Urgenţă, în limita sumelor anuale aprobate cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice", a transmis Guvernul.