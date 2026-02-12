Tot mai multe adolescente ajung la spital cu ochii roșii, umflați și cu dureri puternice: De vină ar fi lipiciul pentru gene false

Adezivul pentru lipirea genelor false poate fi toxic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Tot mai multe adolescente ajung la spital cu ochii roșii, umflați și cu dureri puternice, după ce își aplică gene false cumpărate de pe site-uri ieftine, folosind adezivi toxici. Vaporii puternici sau scurgerile de lipici pot provoca arsuri grave la nivelul ochiului, reacții alergice din cauza substanțelor toxice și chiar cicatrici permanente. În plus, reutilizarea aceleiași perechi de gene, fără o igienizare corectă, duce la apariția infecțiilor severe, iar specialiștii avertizează că frumusețea nu ar trebui să vină cu un asemenea risc pentru sănătate.

Cu toate că ochii sunt extrem de sensibili, tot mai multe adolescente își asumă riscuri pentru un look la modă, aplicând gene false fără ajutor specializat. Produsele cumpărate la prețuri mici pot ascunde substanțe iritante, iar folosirea lor incorectă duce rapid la complicații dureroase, acestea fiind nevoite să ajungă chiar şi la medic.

Multe fete folosesc aceeași pereche de gene de mai multe ori, chiar dacă acestea nu sunt reutilizabile, iar bacteriile acumulate pot provoca infecții severe, iar consecințele nu sunt deloc ușoare: de la iritații și usturimi, până la arsuri ale corneei care, în cazuri grave, pot duce chiar la pierderea vederii.

Un gest aparent banal, făcut din dorința de a urma un trend, poate avea urmări serioase asupra sănătății ochilor, iar frumusețea de moment nu merită riscul unor probleme care pot afecta vederea pe termen lung.

La ce trebuie să fii atentă când îți cumperi lipici pentru gene false de pe internet

Când cumperi lipici pentru gene false de pe internet, este important să fii atentă în primul rând la ingrediente. Verifică dacă produsul conține latex sau formaldehidă, deoarece pot provoca alergii sau iritații, mai ales dacă ai ochii sensibili.

Dacă știi că ai pielea sensibilă, caută variante hipoalergenice și fără parfum. De asemenea, evită produsele care nu au lista de ingrediente clar specificată.

Contează și tipul de lipici ales. Există variante transparente, potrivite pentru un aspect natural, și variante negre, care se îmbină mai bine cu eyelinerul. Unele formule sunt pe bază de latex, altele fără latex, iar alegerea depinde de cât de sensibilă ești și de preferințele tale.

Calitatea produsului este esențială, așa că este mai sigur să alegi branduri cunoscute sau produse cu multe recenzii pozitive. Fii atentă la comentariile despre rezistență, timpul de uscare și eventualele reacții adverse. Prețurile foarte mici pot ascunde produse contrafăcute sau expirate.

Verifică întotdeauna data de expirare și durata de folosire după deschidere, deoarece lipiciul pentru gene nu rezistă mult timp odată desfăcut. Magazinul online ar trebui să ofere descrieri clare, instrucțiuni de utilizare și o politică de returnare transparentă.

Nu în ultimul rând, gândește-te la siguranța ochilor tăi. Un lipici de calitate nu ar trebui să provoace usturime sau roșeață. Dacă apar reacții neplăcute după aplicare, produsul trebuie îndepărtat imediat. Dacă simptomele persistă, consultă un medic în cel mai scurt timp posibil.