Prof. Vlad Ciurea: ”Medicii care se opun vaccinării ar trebui să rămână fără dreptul de liberă practică”

Asta înseamnă că 10.714 angajaţi în domeniul sănătăţii (12%) nu sunt protejaţi contra variantelor virale ale SARS-CoV-2 care circulă la acest moment şi, în caz de infectare, vor transmite virusul pacienţilor care vin în spital.

Prof. dr. Vlad Ciurea consideră că lipsa de educaţie este de vină pentru această situaţie şi spune că medicii care se opun vaccinării ar trebui să rămână fără dreptul de liberă practică.

”Este o lipsă de educaţie. Şi mai e ceva. Scuzaţi-mă, eu lucrez într-un spital privat. Directorii numai au întors privirea, aşa, către noi şi ne-am vaccinat toţi. Pe de-o parte, este elementul de conştiinţă, că am părul alb, sunt chirurg şi trebuie să mă duc în faţa unui pacient, iar al doilea, consultaţiile, face to face, te apropii de o anumită persoană.

Şi noi trebuie să respectăm anumite reguli, dacă noi nu le respectăm, cine să le respecte? Noi trebuie să fim un exemplu. Sunt uimit când aud că doamnele asistente sau corpul de brancardieri, sau TESA care lucrează în spital nu se vaccinează”, a explicat neurochirurgul Vlad Ciurea.

”Un medic care le recomandă pacienţilor lui să nu se vaccineze nu e doctor! În Facultatea de Medicină se predă un an întreg (cursul despre – n.r.) bolile infecţioase şi bolile tropicale. A trebui să ajung în Amazon şi trebuia să fiu vaccinat contra febrei galbene. Şi m-au întrebat: ”Chiar aveţi vaccinul?” Eu aveam o hârtie. Au spus: ”Dacă nu aveţi, nu intraţi, că sigur muriţi”. Şi nu am intrat în Amazon pentru asta”.

Medicii anti-vaxeri ar trebui să rămână fără diplomă

Dr. Vlad Ciurea e de părere că medicii care le recomandă pacienţilor să nu se vaccineze ar trebui să rămână fără dreptul de liberă practică.

”Ar trebui ca aceşti doctori să fie ei înşişi convinşi că ceea ce spun este corect, iar cuvântul unui doctor este lege pentru pacientul lui şi pentru comunitatea lui, adică familia şi cei apropiaţi. Dacă propovăduieşti asemenea lucruri, înseamnă că tu nu eşti convins de facultatea ta de medicină, pe care ai absolvit-o.

L-am auzit pe dr. Streinu-Cercel, profesor de boli infecţioase, care a zis clar: doctorului care nu recomandă vaccinul să i se ridice diploma – a spus-o şi aşa şi gândeşte. Gândesc exact la fel”, a mai spus dr. Vlad Ciurea.

O metodologie privind definiţiile de caz dată publicităţii pe 2 iulie de Institutul Naţional de Sănătate Publică prevede testarea periodică a personalului medical care nu s-a vaccinat. Metodologia e valabilă dacă incidenţa creşte peste 1,5 cazuri la mia de locuitori sau de îndată, dacă în spital a fost confirmat un pacient infectat cu varianta Delta. Testarea se va face prin test rapid antigenic la interval de 3 zile sau prin test RT-PCR o dată la 7 zile.

Dr. Vlad Ciurea, despre cum a trăit coșmarul COVID-19: ''Am zis că am trecut prin iad''

”Și eu am trecut prin această boală și a fost rău. Am trecut prin trei elemente. Nu am făcut niciun pas fără să nu întreb infecționistul. În afară de stare de obsoseală, am avut gust, miros, dar starea de oboseală mă supăra. Am tușit un pic. Infecționistul m-a izolat acasă. Mi-am făcut un CT pulmonar și s-a speriat și mi-a pus varianta.

Acasă sau la spital. Am ales la spital. Aveam afectare pulmonară, fiind asimptomatic. Am avut și acea amețeală, ceață cerebrală, parcă nu eram în apele mele. Apoi te invadează dintr-o dată, e la nivel pulmonar, miocardic, digestiv.

Am fost tot timpul foarte optimist. Mă fac bine, mă fac bine, mă fac bine. M-am și rugat și am reușit.Mă vaccinez sigur. Am anticorpi până în luna aprilie, dar altfel nu se poate. Nici nu se poate circula în lume fără vaccin”. a povestit neurochirurgul la ”Sfat de Sănătate”, de la Antena 3.

Sfaturi pentru cei care nu ştiu dacă să se vaccineze

”Indiferent de vârstă, indiferent de bolile asociate, infierent de condiţiile în care vă aflaţi, ca să putem să evoluăm, să fim o ţară sănătoasă, trebuie să ne vaccinăm. Trebuie să ducem o viaţă normală'', a explicat medicul Vlad Ciurea.

