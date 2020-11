Noi detalii cutremurătoare în cazul incendiului de la spitalul din Piatra Neamț. Unde au fost găsite două dintre persoanele decedate

3 dintre cei 6 supraviețuitori, în stare gravă

Din cei 6 pacienți transferați la spitalul mobil din Lețcani, chiar în seara incidentului, 3 se află în stare gravă.

Apelul 112 către ISU ar fi fost efectuat la ora 18,48, însă STS susține că la ora 18,46 a fost efectuat acest apel. Oricare ar fi varianta corectă, având în vedere că focul a izbucnit la ora 18,35, vorbim de cel puțin 10 minute între momentul izbucnirii incendiului și momentul efectuării apelului.

8 persoane au ars în doar câteva clipe

Toate cele 8 persoane din primul salon au ars în întregime, ținând cont de buteliile de gaz care au alimentat focul.

În ceea ce privește cele 8 persoane aflate în celălalt salon, 2 au murit încercând să își salveze viața, având în vedere că au fost găsite lângă paturi, semn că au încercat să iasă de acolo. Restul de 6 persoane au supraviețuit și se află în acest moment la spitalul din Lețcani.

Tatiana Gavrilă, una dintre persoanele care au luptat pentru viață

Una dintre cele două persoane găsite lângă pat este chiar Tatiana Gavrilă, o femeie care a înfiinţat un cămin pentru copiii aflaţi în dificultate, și care s-a îngrijit, de-a lungul vieții, de sute de suflete.

Una dintre fiicele sale este asistent medical în spitalul unde s-a petrecut tragedia. Felicia Gavrilă a trăit încercarea cumplită de a-şi căuta mama printre cadavre şi ruine carbonizate, la scurt timp după ce a fost lichidat incendiul.

"Ieri dimineaţă mi-am viziat mama, aşa cum fac de o săptămână, de când a fost internată. Am ajutat-o când a fost internată pe secţia de chirurgie, unde lucrez. Când starea i s-a înrăutăţit, a fost internată la ATI. Medicii de acolo s-au ocupat foarte frumos de ea, i-au dat cel mai bun tratamet la momentul respectiv. Starea ei a fost mai gravă, dar începuse să o ia pe o pantă ascendentă, pentru că tratamentul funcţiona şi mergea spre bine. Alaltăieri am fost la ea în rezerva de la etajul 3, am petrecut mai mult timp cu ea, am schimbat-o şi am ajutat-o să îşi ia pastilele. Am petrecut un timp frumos cu ea, i-a văzut pe fraţii mei pe Whatsapp, într-un telefon acoperit într-o pungă. Am lăsat-o cu o saturaţie bună de oxigen, de 95%. Ieri, am găsit-o transferată de la etajul 3, oarecum obosită în urma transferului. Ca stare generală, era mai moleşită dar, medicul mi-a spus că este staţionară. De mama mea s-a ocupat chiar medicul erou care a încera sa salveze bolnavii Este un medic desăvârşit din punct de vedere profesional şi se ocuopa aşa de frumos de pacienţi (...) M-a asigurat că o să fie bine. Am asigurat-o pe mama că o să fie bine, că o să o iau vie din spital şi tratamentul va funcţiona.

”Compartimentul COVID ATI a fost la etajul 3 mutat de la început pandemiei”

Compartimentul COVID ATI a fost la etajul 3 mutat de la început pandemiei. S-a mutat o secţie de neurochirurgie la etajul 2 şi s-a făcut circuit separat pentru pacienţii cu COVID. Am aflat că se vor muta din nou la 2 toţi bolnavii ATI şi va reveni secţia de neurochirurgie la locul iniţial. Nu ştiu prea multe amănunte, am fost în concediu, am revenit de puţin timp.

”I-am promis că o să o iau acasă vie, îi comandasem deja tortul de ziua ei de naştere”

Volumul de muncă e foarte mare, stăm echipaţi tiot timpul în combinezoane (...) Medicul Denciu mi-a administrat şi mie anestezie în câteva rânduri, ca am avut şi eu nişte operaţii la spate (...) De mama mea s-a ocupat frumos, din prima zi, i-a dat cel mai bun tratament. I-am promis că o să o iau acasă vie, îi comandasem deja tortul de ziua ei de naştere (...) Aseară am pleact acasă să duc o parte din bagaje, am coborât...În mai puţin de 10 minute s-a întâmplat totul. Am auzit în drum spre casă că este fum la spital şi m-am întors. Să mă asigur că nu se întrerupe oxigenul de care mama mea are atâta nevoie. M-am echipat iar în combinezon, am intrat în secţia mea de chirurgie, era un fum gros, m-am apropiat şi am văzut multe paturi cu cadavre (...) Am fugit în secţia unde era mama mea şi am găsit salonul carbonizat. Am căutat-o prin UPU...