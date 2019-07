Satui de o proasta organizare a memoriei calculatorului? Iata solutia! (P)

Problemele ce tin de buna functionate a unui a unui PC ori laptop, sunt probleme ce pot sa apara din tot felul de motive. Unul dintre motive poate fi reprezentat de o proasta gestionare a memoriei, a stocarii fisierelor, in special daca toate acestea sunt aglomerate pe aceeasi partitie unde este instalat si sistemul de operare.

Daca in cazul unui calculator personal lucrurile nu sunt atat de grave in cazul unei defectiuni, in cazul unor dispozitive ce sunt utilizate intr-o firma, este esential ca acestea sa poata functiona constant la capacitatile maxime, pentru ca toate task-urile sa poata fi indeplinite in timp util si exact conform planului.

Un spatiu de stocare bine organizat, va ajuta intotdeauna la buna functionare a unui PC sau laptop, pentru a nu se ajunge in acel punct in care sa-i fie afectata buna functionare.

O solutie excelenta pentru o buna organizare a partitiilor, este utilizarea programului EaseUS Partition Master Free.

Utilizand acest software, veti putea impartii memoria dispozitivului exact dupa nevoile dumneavoastra, ceea ce va duce la cresterea performantelor hard disk-ului. In acest fel, un calculator va putea procesa mult mai repede anumite date, fiind organizate mult mai eficient si totul poate fi realizat in numai cateva click-uri utilizand programul mai sus mentionat.

In cazul in care sunteti in cautarea unei astfel de solutii minune, atunci cu siguranta trebuie sa incercati EaseUS Partition Master Free si puteti face acest lucru printr-un simplu click pe“Free download” dupa care daca veti fi convinsi de performantele sale, nu ramane decat sa il achizitionati, astfel incat sa va puteti bucura de adevaratele performante de care este capabil

Cu ajutorul acestui software, va veti putea juca atat cu spatiul de stocare de pe un HDD, cat si de pe o memorie USB, SSD, SD card, memory card si orice alt device de stocare ce poate fi conectat la un PC sau laptop.

EaseUS Partition Master Free, va ofera posibilitatea de a realiza operatiunui precum urmataorele:

Clonare disc sau partitie, operatiune care consta in clonarea unui disc intreg sau a unei partitii de pe un disc astfel incat sa va puteti ocupa de actualizarea hard disk-ului.

Recuperare partitii, ce au fost pierdute ori sterse din difertite cauze

Contopirea partitiilor intr-una singura pentru a obtine mai mult spatiu

Verificarea partitiilor pentru depistarea unor posibile erori dar si pentru examinarea continutului

Stergerea sau ascunderea partitiilor care este ideala pentru a proteja diverse date sau informatii pretioase

Modificare eticheta de partitie prin care pot fi schimbate denumirile partitiilor astfel incat sa va puteti bucura de o organizare mult mai eficienta.

In ceea ce priveste preturile, aceastea sunt extrem de avantajoase si difera in functie de pachetul pe care il doriti, astfel incat sa fie conform nevoilor dumneavoastra. Toate detaliile despre acest program cat si despre multe altele, va sunt puse la dispozitie pe www.easeus.com, astfel sunteti invitati sa il accesati, si cu siguranta aici veti gasi raspunsul pentru protejarea corecta a fisierelor.