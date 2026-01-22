Scandal ciudat: Romii acuză alți romi că îi discriminează pe români. De la ce a pornit totul

Gâlceavă în sânul comunităţii rome. Foto: Getty Images

Gâlceavă în sânul comunităţii rome. Câteva asociaţii vor să modifice legea pentru a răsturna puterea, despre care spun că stă într-o singură mână de 35 de ani. De cealaltă parte, vin declaraţii controversate, ca diminuarea taxelor pentru mahalalele de romi, în comparaţie cu cartierele de români. Scandalul s-a amplificat cu incitări la ură şi chiar acuze de discriminare pozitivă. Da, aţi citit bine. Romii îi acuză pe romi că îi discriminează pe români.

Declarația care a inflamat spiritele

"(...) nu e corect din partea primăriilor să majoreze taxele și impozitele locale pentru cartierele de romi la fel ca în cele locuite de români (...)" - Nicolae Păun.

Este declaraţia care a stârnit gâlceavă în a doua cea mai mare minoritate din România. Comunitatea romă s-a împărţit după postarea de pe Facebook a deputatului Nicolae Păun, în urma şedinţei coaliţiei.

Nicolae Păun, deputat, Partida Romilor: Consider de cuviinţă că aceste comunităţi de romi care sunt profund dezavantajate din punct de vedere al utilităţilor, nu au apă canalizare şi tot aşa mai departe, care este un atribut al primăriei, nu este corect ca să plătească la fel cu toţi ceilalţi cetăţeni.

Romi între romi se acuză ba de discriminare, ba de atacuri venite pentru schimbarea puterii în comunitate.

Giulio Dumitru, președinte ARESEL: Cu privire la declaraţia lui Nicolae Păun, consider că toţi suntem cetăţeni români, şi toţi trebuie să fim vizaţi de aceleaşi legi.

Nicolae Păun, deputat: Mai avem şi noi persoane în cadrul etniei care incearca sa fie umili si sa se transforme in avocatii actualului Guvern, poate prind şi ei acolo o bucăţică de slană.

Bogdan Burdușel, activist rom: Ce trăies romii din România din pcunt de vedere a reprezentării politice nu s-ar mai putea repeta în nicio altă țară europeană, pentru că vorbim despre o instituție are a acaparat de mai bine de 30 de ani reprezentarea romilor în Parlament și a închis ușa pentru orice altă alternativă.

Giulio Dumitru, președinte ARESEL: Romii din România au nevoie de o reformă politică. Cerem oficial schimbarea legii electorale în aşa fel încât orice altă asociaţie romă să poată intra în competiţie democratică cu partida romilor.

Scandalul s-a lăsat cu atacuri la persoană şi incitări la ură în mediul online. Şi de o parte şi de alta. Şi apeluri la împăciurire.

Florin Motoi: Este posibil aşa ceva? Oamenii voştri să-l pună pe om într-o cameră de puşcărie cu gratii? Să-l vadă nepoţii lui şi familia lui şi nepoţii lui şi nevasta lui? Ca pe un criminal? Băi fraţilor! Băieţi! Aţi întrecut orice măsură!

Giulio Dumitru, președinte ARESEL: Dânşii primesc anual aproape 8 milioane de euro de la bugetul statului şi aceşti bani pare că nu se duc în comunităţi ci mai degrabă pe salarii şi pe sediile acestora.

Romii număraţi oficial în România sunt aproape 600 de mii.