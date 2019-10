Scandal în TAROM. Expert în aviaţie, declarația care răstoarnă tot: Ministrul avea dreptul să ceară reţinerea la sol a avioanelor

foto- Facebook/ Răzvan Cuc

Expertul în aviaţie Sorin Stoicescu, fost șef al Aviației Civile din România, răstoarnă scandalul de la Tarom afirmând că ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, avea dreptul legal de a consulta listele de pasageri şi chiar de a cere reţinerea la sol a unor aeronave, deşi în contextul dat acest lucru ar fost "o prostie".

"Potrivit regulamentului european privind GDPR şi legislaţiei interne în vigoare, la acele liste au acces beneficarii lor şi, bineînţeles, autorităţile statului. Cea mai înaltă autoritate în materie de aviaţie civilă din ţară este ministrul Transporturilor. Poate să ceară acces nelimitat oriunde. Dacă solicită, i se prezintă. Să nu înţelegem greşit că autorităţile statului sunt serviciile de informaţii. Nu. Autoritatea competentă şi în legislaţia internaţională, şi în cea europeană, şi în cea internă este Ministerul Transporturilor. Ministrul Transporturilor are dreptul să ceară. Nu ştiu dacă a făcut-o. Nu am niciun fel de încredere în doamna Mezei, în tot cea afirmă, tot ce a făcut şi tot ce face. Eu nu ştiu dacă a cerut listele, ideea e că avea dreptul să ceară, potrivit legii. Fiecare persoană are dreptul să îşi motiveze personal acţiunile, nu pot să mă exprim. Ministrul avea la îndemână foarte multe posibilităţi, chiar să oprească acele avioane. Se putea face asta. Eu, ca persoană avizată în domeniu, mă gândesc că ar fi fost o prostie să ia cineva o asemenea măsură în situaţia dată", a declarat Sorin Stoicescu la Digi 24, potrivit stiripesurse.ro.