Scandal în trafic cu Marian Vanghelie. O femeie susține că a urmărit-o și amenințat-o, fostul primar spune că el e victima

1 minut de citit Publicat la 11:01 26 Noi 2025 Modificat la 12:10 26 Noi 2025

O femeie îl acuză pe Marian Vanghelie că a urmărit-o, în noaptea de marți spre miercuri, pe mai multe străzi din București, iar când ea a oprit mașina pe o stradă din Ilfov, fostul primar al Sectorului 5 a înjurat-o și a amenințat-o cu moartea, potrivit informațiilor Antena 3 CNN. La rândul său, Marian Vanghelie susține că el a fost cel urmărit și hărțuit în trafic. Ambii au refuzat ordinul de protecție, a precizat Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGMB), care a fost sesizată de femeia de 33 de ani.

Incidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 03.10 dimineața. Un echipaj din poliție din cadrul DGMB- Secția 2 Poliție, care se afla în patrulare, a fost oprit de către o femeie. Aceasta le-a spus că în timp ce se afla în trafic, ar fi fost urmărită, în mai multe zone din București și din județul Ilfov, de un autoturism.

Femeia de 33 de ani a mai spus că, atunci când a ajuns pe o stradă din județul Ilfov, Marian Vanghelie, pasager în mașina care a urmărit-o, ar fi înjurat-o și ar fi amenințat-o cu acte de violență.

În timp ce aceasta vorbea cu polițiștii, de echipaj s-a apropiat și Marian Vanghelie. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, acesta le-a spus polițiștilor că, de fapt, el ar fi fost urmărit de femeie pe mai multe străzi și că nu a vorbit cu ea deloc.

„În cauză, polițiștii le-au adus la cunoștință ambelor persoane prevederile Legii nr. 26/2024, referitoare la emiterea unui ordin de protecție provizoriu, însă acestea au refuzat completarea cererii. Totodată, și-au rezervat dreptul de a depune plângere în termenul legal”, a transmis DGMB într-un comunicat de presă.

Cercetările sunt efectuate, din oficiu, de polițiștii Secției 2 Poliție, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, urmând a fi sesizată unitatea teritorială competentă, a mai precizat DGMB.