Scandal cu un vlogger cunoscut în parcarea unui mall. Ce i-a făcut paznicul după ce a parcat pe 3 locuri

Ionuț Dima s-a luat la ceartă cu paznicul unui mall din București.

Vloggerul și-a parcat mașina pe teri locuri, apoi s-a urcat pe bolid pentru a face o ședință foto.

Întâmplarea a fost povestită chiar de Ionuț Dima într-un videoclip publicat pe YouTube.

”Am fost cu iubita mea și cu prietenul meu, care este și fotograf, și am vrut să facem niște poze în mall pentru că era foarte târziu și am ales pur și simplu un mall din Capitală să mergem să facem niște poze pentru că acolo era lumină.

Efectiv nu aveam unde să fac niște poze. (...) Am început să facem niște poze. Eram la ultimul etaj al parcării, care are o grămadă de etaje, și efectiv nu erau mașini acolo, adică nu am încurcat pe nimeni și pur și simplu, pe 10 locuri care erau acolo... Se închidea mall-ul, ca să înțelegeți. Mi-am parcat mașina strâmb, pe două locuri acolo. Nu știu ce mare ilegalitate e asta. Și am început să fac poze.

(...) Eu m-am urcat pe mașina mea să fac poze, nu am încurcat pe nimeni, și atunci a început distracția... Vine acest domn (...), foarte nervos, cu filmarea. Mă filma din capătul parcării și face cică: N-aveți voie să filmați aici, plecați. Și am zis: Păi tu de ce mă filmezi? Șterge și tu filmarea cu mine, că nu vreau să apară nicăieri, te rog. Și face cică: Pui prea multe întrebări, plecați de aici”, a povestit Ionuț Dima.

Vloggerul a mai povestit că paznicul nu era îmbrăcat în uniformă, iar ecusonul său era întors, pentru a nu-i vedea numele.

Acesta i-a cerut apoi paznicului să se legitimeze pentru a-i putea face o plângere, iar acela a fost momentul în care paznicul s-a enervat.

Tânărul a povestit apoi că a vrut să îi întoarcă ecusonul bărbatului, dar acesta din urmă i-a dat peste mână.

Iubita lui Ionuț Dima a început să filmeze apoi întâmplarea, din care se poate observa cum paznicul încearca să îi ia telefonul din mână.

Vloggerul a mai spus apoi că agentul de pază l-a amenințat că îl bate și că nu a reușit să rezolve nimic nici atunci când a încercat să vorbească cu managerul de acolo.