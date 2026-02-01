Scăpați de sub control: copiii iau droguri de la 9 ani, sunt agresivi și au probleme de sănătate mintală. Polițist: Nu au limite

În anul școlar 2024-2025, au avut loc aproape 2.000 de cazuri de violență fizică în care au fost implicaţi elevi. Foto: Getty Images

Dependența de droguri, violența, bullyingul și cyberbullyingul afectează copiii încă din școală. Potrivit specialiștilor, 60% dintre preadolescenții și adolescenții din România care au ajuns la consiliere psihologică se confruntă cu probleme severe de sănătate mintală, unii ajungând la tentative de suicid și automutilare. Alexandru Leuțu, directorul Direcției de Siguranță Școlară, a declarat la Antena 3 CNN că polițiștii merg în școli pentru a-i avertiza pe elevi, de la vârste cât mai fragede, asupra pericolelor consumului de droguri și ale violenței. Totuși, acesta subliniază că elevii de astăzi au nevoie și de limite clare în accesul la tehnologie.

Fenomenul violenței din școli pare scăpat de sub control. Tot mai agresivi, elevii au ajuns să se atace chiar în incinta unităților de învățământ.

Copiii sunt tot mai agresivi

Statisticile sunt îngrijorătoare și nu reflectă amploarea reală a fenomenului, pentru că nu includ și cazurile de violență care au fost aplanate de cadrele didactice.

În anul școlar 2024-2025, au avut loc aproape 2.000 de cazuri de violență fizică în care au fost implicaţi elevi.

Dintre acestea, peste 1.600 au avut loc chiar în interiorul școlilor, iar aproximativ 200 în apropierea unităților de învățământ. Mai grav, în 105 altercații s-au folosit obiecte periculoase, precum cuțite, bâte, răngi sau sprayuri lacrimogene.

O altă formă de violență care face ravagii în școlile din România este bullying-ul:

50% dintre elevi spun că au fost victime ale agresiunilor verbale;

50% dintre elevi spun că au fost victime ale cyberbullying-ului;

80% dintre elevi spun că au fost martori la cazuri de bullying;

90% - cota bullying-ului în mediul rural;

„În anul școlar 2024-2025 am înregistrat o scădere de 27% a faptelor înregistrate în mediul școlar sau în zona adiacentă a acestora, comparativ cu anul școlar anterior. În ceea ce privește faptele de bullying avem o scădere de 36%. E clar că sunt niște date și niște repere statistice pentru noi, care ne ajută să ne conturăm direcțiile de acțiune și să vedem dacă ce am implementat până în prezent are sau nu un efect”, a explicat directorul Direcției de Siguranță Școlară la Antena 3 CNN.

Consumul de droguri începe la 9 ani

În unele cazuri, violența este strâns legată de consumul de droguri în rândul elevilor. Unul din zece liceeni recunoaște că a consumat cel puțin o dată o substanță interzisă. În Capitală de pildă, jumătate dintre adolescenți spun că pot cumpăra droguri chiar de la școală sau din apropiere.

Nu e de mirare că vârsta de debut a consumatorilor a scăzut alarmant: copii de doar nouă ani încep să folosească astfel de substanțe.

Un studiu facut de Primaria Capitalei, la care au participat 8.000 de liceeni, scoate la suprafaţă cifre infiorătoare:

7% dintre adolescenți spun că sunt consumatori de cannabis;

4% dintre adolescenți spun că iau amfetamine;

3% dintre adolescenți spun că iau droguri extrem de periculoase, de mare risc, precum cocaină;

13% dintre adolescenți spun că folosesc pouch-uri cu nicotină;

4% dintre adolescenți spun că iau somnifere și medicamente psihoactive;

Ca un efect de domino apar și problemele de comportament și apoi cele de sănătate mintală. Un raport al organizației „Salvați Copiii” arată că 60% dintre preadolescenții și adolescenții, care au ajuns la consiliere psihologică, prezentau probleme severă de sănătate mintală. În unele cazuri, aceștia au ajuns la tentative de suicid și automutilare.

Campanie a Poliției în școli

Alexandru Leuțu, directorul Direcției de Siguranță Școlară, a declarat că polițiștii merg în școli și încearcă să îi educe pe cei mici.

„Campania care a debutat în anul 2024, „Tăcerea e tot violență, vocea ta este soluția” a continuat și în anul școlar actual, prin care dorim să creăm la nivel de societate această nevoie de a avea un spațiu școlar în siguranță, de a conștientiza foarte mult în ceea ce privește necesitatea adulților de a semnala, dar și a copiilor, de a semnala aceste fapte care se întâmplă mediul școlar și în, dar și în afara acestuia, pentru a crea în jurul copilului un cerc de siguranță din partea autorităților comunității locale, dar și a instituțiilor statului”, a spus Leuțu.

Polițistul a precizat și că polițiștii încearcă să prevină consumul de droguri în școli.

„Am avut și avem în în continuare acțiuni în perimetrul unităților de învățământ, în jurul acestora. De altfel, unitățile de învățământ sunt prinse pe itinerare de patrulare pentru pentru paturile de ordine și siguranță publică.

De anul acesta școlar avem și un registru electronic cu privire la prezența sructurilor de poliție în proximitatea unităților de învățământ, atât în incinta acestora, dar cât și în pe în perimetrul lor, tocmai pentru a avea o evidență mult mai mult mai clară acolo unde am ajuns și acolo unde trebuie să ajungem și din perspectiva faptelor care se întâmplă în jurul acestor unități de învățământ. Pentru a concentra aceste structuri ale poliției acolo unde este cea mai mare nevoie de el”, a spus Leuțu.

Directorul Direcției de Siguranță Școlară atrage însă atenția că elevii au nevoie de limite atunci când vine vorba de tehnologie.

„Într-adevăr, mediu online, astăzi, la momentul la care discutăm, este mult mai prezent în în viața copiilor noștri. Aici sunt mai multe discuții, fie permisivitatea pe care o au din partea părinților, accesul la aceste aplicații, dar și la dispozitivele care permit accesul la internet.

Responsabilitatea este, să spunem așa, comună, atât a noastră ca instituții ale statului, să luăm măsuri atunci când semnalăm astfel de incidente, dar pe de altă parte, există și o responsabilitate a părinților când le cumpără aceste dispozitive, când le permit accesul la diverse aplicații și nu au un control parental suficient de bun. Trebuie să înțelegem că tehnologia este foarte bună în viața noastră. Nu trebuie să arătăm cu degetul, dar trebuie folosită pentru fiecare vârstă, adecvat, cu conținutul adecvat.

Așa cum alcoolul este interzis, așa cum țigările sunt interzise, cred că și tehnologia trebuie limitată de către părinți sau tutorii copiilor la nevoia lor de a cunoaște și de a se informa”, a spus Leuțu.

La rândul său, șeful DSU, Raed Arafat a făcut apel la interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani.