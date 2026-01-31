Ce spune fosta directoare a școlii din Cenei despre minorii supectați că l-au omorât pe Mario: „Mamele au lipsit din viața lor”

Colaj foto: Captură Antena 3 CNN

Tensiunile continuă să crească la Cenei, la două săptămâni după crima care a şocat o ţară întreagă. După ce suspectul de 13 ani a fost dat in grija statului, iar parintii au fost decăzuţi din drepturi, fosta directoare al şcolii unde erau înscrişi minorii, Diana Fericean, rupe tăcerea şi face declaraţii despre comportamentul adolescenţilor suspectați că l-au ucis pe Mario.

„Aflând despre această tragedie, am fost șocată de-a dreptul, pentru că nu mi-am putut imagina că cei trei ar putea fi în stare să comită o asemenea atrocitate. Chiar și în acest moment am impresia că este doar un coșmar și că mă voi trezi, iar ceea ce s-a întâmplat nu este real.

În ceea ce îi privește, fiind adolescenți, inclusiv adolescentul de 13 ani, acesta nu a prezentat, de-a lungul școlarității, comportamente violente sau altercații cu alți copii în școală. Se impunea mai degrabă prin fizic, fiind cu mai bine de un cap mai mare decât colegii săi de clasă, în contextul în care era repetent în clasa a V-a pentru a doua oară. Fizicul său crea o anumită teamă, însă nu a existat vreun act de violență sau vreo înhăitare cu alți copii în școală”, a spus Diana Fericean.

Potrivit femeii, băiatul care ar fi comis crima „era irascibil și se certa ușor, având constant impresia că i se fac nedreptăți”

„În ceea ce îl privește pe cel care a comis crima, pot spune că era irascibil și se certa ușor, având constant impresia că i se fac nedreptăți, la fel ca și mama sa. De fiecare dată când era chemată la școală, aceasta vocifera și susținea că doar copilul ei este de vină sau, dimpotrivă, că nu doar copilul ei greșește, ci și ceilalți. De fiecare dată i-am spus: «Doamnă, discutăm despre copilul dumneavoastră. Vă rugăm să luați la cunoștință faptele de indisciplină pe care le-a comis copilul dumneavoastră. Ce fac ceilalți copii este responsabilitatea noastră»

În cazul celuilalt elev, am atenționat-o pe mama acestuia că suspectez un posibil consum sau că ceva nu este în regulă, deoarece venea la școală și dormea cu capul pe bancă, având ochii roșii”, a spus ea.

Fosta directoare a subliniat că se lucra „foarte greu” cu cei trei suspecți.

„În general, cu toți cei trei se lucra foarte greu: nu colaborau, deranjau orele. Cei doi de 15 ani nu mai sunt elevii școlii, fiind repetenți multianual în clasa a VI-a și fiind îndrumați către programul „A doua șansă”. Ei se întâlneau în comunitate, însă la nivelul școlii nu au existat acte de violență de o gravitate care să nu poată fi gestionată.

La nivelul școlii, pentru fiecare act de indisciplină au fost întocmite rapoarte, consemnate în registrul de abateri disciplinare. Nota la purtare le-a fost scăzută în mod repetat tuturor celor trei. Elevul de 13 ani se află la a doua repetenție deoarece nu a colaborat deloc, nu a îndeplinit nici măcar cerințele minime și deranja constant orele. Profesorii erau nevoiți să intervină frecvent, veneau să mă caute, iar din acest motiv rămâneam aproape toată ziua în școală, până târziu, având în vedere că aveau și ore de după-amiază”, a subliniat ea.

Mai mult, ea afirmă că, „în prima parte a copilăriei, mamele copiilor au lipsit din viața lor”, adăugând ca nu a sesizat niciciodată vreun consum de droguri în instituție.

„În prima parte a copilăriei, mamele copiilor au lipsit din viața lor. Unul dintre copiii de 15 ani a fost crescut de bunică, iar celălalt de o mătușă, deoarece ambii părinți au fost plecați la muncă în străinătate. Majoritatea nu au avut un mediu familial potrivit și favorabil unei dezvoltări emoționale adecvate, ceea ce probabil a generat distorsiuni de-a lungul timpului. În plus, au fost lăsați să-și ia modele de comportament de pe internet, având acces nelimitat la acesta.

Pot spune, cu mâna pe inimă, că în școală nu am sesizat astfel de activități, pentru că erau atent supravegheați. La nivelul comunității însă, am sesizat aceste probleme. A existat inclusiv o întâlnire între mine, domnul polițist și domnul primar, în care am discutat aceste aspecte și am indicat, cu nume și prenume, copiii care ar trebui monitorizați. Au fost și acești copii pe listă? Da, bineînțeles.

De asemenea, periodic, la solicitarea Poliției Locale din Cenei, am întocmit rapoarte privind copiii considerați „problemă”, menționându-i cu nume și prenume și precizând motivele pentru care au fost incluși pe această listă”, mai spune femeia.