Seceta scumpește proviziile pentru iarnă. Fructele și legumele pentru murături și dulcețuri costă cu până la 35% mai mult

Seceta scumpește proviziile pentru iarnă. Fructele și legumele pentru murături și dulcețuri costă cu până la 35% mai mult. Sursa colaj foto: Getty Images

Murăturile și dulcețurile vor costa mai mult în această toamnă. Seceta a redus producția de legume și fructe în vestul țării, iar fabricile au fost nevoite să aducă materia primă din sud și est, cu cheltuieli mai mari. Unele produse s-au scumpit cu până la 35% înainte să ajungă în fabrică. De exemplu, kilogramul de afine costă acum 19 lei, față de 13 lei anul trecut.

În fabrica de conserve, toamna înseamnă zile întregi de muncă. Se sortează tone de varză, se pregătesc gogoșari și ardei kapia, iar fructele ajung în borcane sub formă de dulceață. Anul acesta, însă, materia primă este mai scumpă.

"Seceta severă a compromis legumele de toamnă, precum castraveții, gogoșarii, ardeii kapia și varza.. Astfel, am fost nevoiți să achiziționăm legume și fructe la preţuri mai mari ca anul trecut, cu o medie de 10 - 15%. Am cumpărat varza, conopida, castraveți, gogoșari, kapia din zonele de est și sud ale țării, ceea ce a dus, evident, la Cheltuieli mai ridicate și pentru transport", a declarat Gabriel Breanc, director fabrică, într-un interviu oferit pentru "Agricool", emisiune difuzată sâmbăta la Antena 3 CNN.

În fabrică, diferențele de preț se simt şi la fructe.

"Doar la afine, avem o creștere, faţă de anul trecut, de 35%. Anul trecut, le achiziționam cu 13 lei pe kilogram, iar acum plătim 19 lei", a mai precizat Gabriel Breanc, director fabrică.

În hala de producție, varza este deja pusă la murat de câteva săptămâni.

"Muncim la varză, varză murată de şase săptămâni. Acum o curăţăm, o sortăm şi o băgăm în pungi, o vidăm şi o ambalăm la cutii", a spus una dintre angajatele fabricii. Ulterior, aceasta a adăugat că ea şi colegele sale se vor ocupa după aceea de castraveţi, gogoşar şi ardeii Kapia.

Producătorii spun că nu doar materia prima s-a scumpit.

"La toate acestea, se mai adaugă costuri mai mari la utilități și la tot ce înseamnă ambalaje. Vorbim despre o creștere, la borcane, de până la 20%, iar la ambalaje, cutii, pungi, de 15%. Am fost obligați să modificăm prețul de vânzare ca să nu ieșim în pierdere. Și așa, creșterea este de maxim 10 - 15%, ceea ce înseamnă că profitul nostru este la minimum", a mai explicat Gabriel Breanc, director fabrică, în timpul declaraţiilor.

Chiar și după majorarea prețurilor, insa, unele produse rămân mai ieftine decât în piețe.

"E piaţa foarte scumpă şi am cumpărat de la magazin murături ca să ieşim mai ieftin. De vreo 4 - 5 ani nu am pus murături. (...). Am cumpărat murături asortate, zacuscă, salată asortată, sfeclă, murături. Am dat 22 pe murături şi 10 lei – zacusca", a spus o femeie, care a făcut recent cumpărături.

O pensionară a declarat: "Sunt unii producători care reuşesc, ei ştiu prin ce metode, să producă murături mai ieftine şi la preţ rezonabil, astfel că ne descurajează pe noi să mai punem murături acasă".

În piețe, comercianții se plang că oamenii cumpără mai puțin.

"S-a înjumătăţit cantitatea de Kapia, de exemplu; în alţi ani, mergeau cu baxurile, câte 20 - 30 kilograme lua câte o persoană, anul acesta, dacă cumpără 5 kilograme, spunem: «Mulţumesc». Da, este o diferenţă foarte mare. Castraveţii, la fel: dacă se cumpără maximum 5 kilograme, 6 kilograme", a subliniat Daniela Moisi, vânzătoare într-o piaţă din România.