Șeful ANPC, scrisoare către Moș Crăciun: ”Dragă Moșule, te rog să fii foarte atent!”

Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, atenționează părinții să achiziționeze dulciuri și jucării numai din magazine specializate. Avertismentul său a fost transmis sub forma unei scrisori către Moș Nicolae.

Sursa foto: pixabay

„Scrisoare către Moș Nicolae: Dragă moșule, te rog ca atunci când te hotărăști să îți umpli tolba ta cea minunată cu cadouri pentru copii care, bineînțeles că au fost cuminți, să ai în vedere câteva lucruri, la care ar trebui sa fii foarte atent. Mai exact, dacă dorești să dăruiești o jucărie care să nu reprezinte un pericol pentru copii, ci să fie un cadou practic, atractiv care să aducă zâmbete pe chipurile lor, trebuie să ții cont de următoarele sfaturi. Să achiziționezi jucării numai din magazine și/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanță fiscală), de care vei avea nevoie, Moșule, pentru a putea proba tranzacția, în cazul în care, în mod justificat, dorești să reclami calitatea/siguranța unui produs. Să alegi întotdeauna jucării potrivite pentru vârsta copilului, capacitățile și aptitudinile sale. Jucăriile trebuie să fie însoțite de avertismente generale privind grupa de vârstă recomandată, care ajută la alegerea jucăriei. Trebuie să ai în vedere faptul că jucăriile care nu sunt destinate unui grupe de vârstă specifice pot să îi rănească”, scrie pe Facebook Paul Anghel, șeful Direcției Generale Control și Supraveghere Piața și Armonizare Europeană a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

„Te sfătuiesc, Moșule, să nu cumperi jucării cu părți mici, detașabile, pentru copiii sub 3 ani, deoarece aceștia au tendința să bage jucăriile în gură și se pot îneca cu părțile mici. De asemenea trebuie respectate atenționările referitoare la jucăriile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezintă sub forma unei sintagme de tipul: ”Atenție. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare”. După achiziționarea unei jucării și după ce le-o dăruiești, Moșule, copiilor, părinții trebuie să urmeze cu atenție instrucțiunile de folosire. Copiii trebuie supravegheați când se joacă și părinții trebuie să se asigure că toate jucăriile sunt adecvate pentru categoria de vârstă şi abilitățile copilului. De asemenea, părinții trebuie să se asigure că cerințele de siguranță sunt respectate. Întrucât jucăriile diferă atât din punctul de vedere al materialului din care sunt lucrate, cât și din cel al folosirii lor, asigurați-vă că cerințele de siguranță pentru fiecare categorie în parte sunt respectate. Astfel, pentru tobogane, leagăne, inele suspendate, corzi şi alte jucării similare fixate pe o traversă trebuie să primiți de la vânzător instrucțiunile de utilizare prin care să vi se atragă atenția asupra necesitații verificării periodice a elementelor de susținere.Totodată, este nevoie ca acestea să fie însoțite de instrucțiunile de montare, pentru a evita asamblarea incorectă și accidentele care ar putea apărea”, adaugă Anghel.

El afirmă că patinele şi skateboardurile destinate utilizării de către copii trebuie să fie însoțite de avertismentul: ”Atenție! A se purta echipament de protecție.”

”Atenționez părinții care doresc să facă o surpriză cât mai plăcută copiilor lor ca, înainte de a cumpăra diverse sortimente de bomboane și ciocolată, produse din ciocolată, produse pe bază de cacao și grăsimi vegetale (bomboane, tablete, figurine etc.), care să nu le afecteze sănătatea, să aibă în vedere următoarele recomandări. În primul rând, achiziționarea acestor produse se va face numai din locuri autorizate. Trebuie evitată cumpărarea de la vânzători ambulanți, chiar dacă prețul oferit este comparativ mai mic. Înainte de cumpărare, trebuie verificată starea ambalajelor (integritate, etanșeitate) și încadrarea produselor în data durabilității minimale, după caz, în data limită de consum stabilite de producător”, adaugă Paul Anghel.

De asemenea, el afirmă că și nuielușele trebuie să respecte unele reguli, dar face apel la toleranță.

„Dacă vor exista si situații (chiar dacă puține si izolate) în care vei dori să aduci o nuielușă copiilor care nu au fost chiar cei mai cuminți, te rog să ai, de asemenea, în vedere că aceste produse trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: -să aibă informațiile privind caracteristicile esențiale ale lemnului….etc traduse în limba română. Să aibă marcaje CE, să aibă prețul afișat și să nu folosească sintagme de genul GRATIS/CADOU sau derivate. Si, cel mai bine, să nu le mai cumperi, Moșule, și să te limitezi la cadouri, că poate că, atunci când erai și tu micuț, ai mai făcut câte o trăznaie/boacănă și nu ai fost pedepsit. Părinții/bunicii tăi au dat, atunci, dovadă de toleranță și este momentul să faci și tu același lucru.

Cu drag, Moșule, Paul.

P.S. Și nu mă uita! Aștept si eu ceva de la tine, ca în fiecare an”, încheie Anghel.