Șeful Comisiei de Transporturi din Camera Deputaților, revoltat: ”Miniștrii liberali catastrofă ne vor săraci, bolnavi și analfabeți”

Ciprian Șerban consideră greșită impozitarea diurnelor, dar și impunerea carantinei șoferilor care revin din țări cu grad ridicat de contaminare COVID-19:

„Cîțu, jos labele de pe România! Planul guvernului Cîțu este să devalizeze și să devalorizeze complet țara! Să distrugă mediul de afaceri! Să îi oblige pe români să ia drumul amar al străinătății! Transportatorii continuă, la ora aceasta, dincolo de promisiunile neconvingătoare ale liberalilor să protesteze împotriva măsurilor aberante ale guvernului condus de Cîțu. Țările civilizate, pentru care proprii cetățeni contează își apără populația! Guvernul român impozitează diurna!

Decizia Guvernului este devastatoare pentru transportatori, pentru că se aplică retroactiv, penalitățile fiind imposibil de suportat de orice firmă! Guvernul Cîțu vrea să impună carantina șoferilor profesioniști care revin din țări cu grad ridicat de contaminare COVID-19. În toate țările europene, șoferii profesioniști care asigură lanțul de aprovizionare cu marfă au culoare verzi.

Guvernul liberal vrea să taie și posibilitatea aprovizionării României! Miniștrii liberali catastrofă ne vor săraci, bolnavi și analfabeți. Au scăpat total de sub control gestionarea efectelor pandemiei. Este timpul să-i oprim! Este timpul să-i obligăm să plătească pentru jaful și haosul din țară! Vom avea o discuție cu reprezentanții transportatorilor. Nu pot, nici ca parlamentar și nici ca președinte al Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură din camera Deputaților, să nu mă implic în rezolvarea problemelor transportatorilor români", a scris Ciprian Șerban pe Facebook.

Șoferii de TIR protestează în București

Şoferii de TIR sunt revoltaţi de intenția ANAF de a impozita diurnele, chiar și cele primite în ultimii cinci ani, dar şi de preţurile polițelor care s-au triplat.

Asociaţiile patronale din transporturile rutiere au protestat miercuri, în Piaţa Victoriei din Bucureşti, după ce Ministerul Finanţelor prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu a renunţat la impozitarea diurnei pe care o consideră venit salarial.

Protestatar: "Astăzi ne-a scos în stradă impozitarea diurnelor, poliţa RCA care a explodat nejustificat"

„Toate nemulţumirile sunt din cauza tuturor guvernelor, dar mai nou, actulul prim-ministru, domnul Cîţu, fost ministru de Finanţe, pe timpul pandemiei, anul trecut, spunea că ne ajută cu eşalonarea datoriilor către stat. Bun, ne-a ajutat, aşa este.

Luna trecută am plătit 460 de lei şi acum am plătit 1.200 de lei. Deci de trei ori. Nu o consider justificativă. La fiecare faliment a unei societăţi de asigurări, imediat explodează. Deci vine din spate explozia preţurilor la RCA.

Până în anul în curs, anul trecut nu ne carantinau. Intram în ţară indiferent din ce zonă veneam, deci nu erau probleme. Anul acesta deja a început cu probleme, dar eu nu văd ceva justificat, întrucât eu dacă merg la o firmă la încărcat, eu nu am contact cu respectivii angajaţi.

O să facem un protest exact ca cel din 2016, să blocăm", a spus unul dintre şoferii care a protestat miercuri în faţa Guvernului.

