Șefii de la stat, obligați să-și taie salariile cu 30%. Cine sunt bugetarii care vor pierde până la 4.000 de euro pe lună

Şefii cu salarii de zeci de mii de euro de la stat trebuie să își taie lefurile cu 30%. Foto: Getty Images

Şefii cu salarii de zeci de mii de euro de la stat trebuie să își taie lefurile cu 30%. Este vorba despre trei instituții - Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Autoritatea pentru Reglementare în Comunicații. Tăieri de salarii vor avea și angajații instituțiilor dar și cei din Consiliile de Administrație, iar timp de 2 ani, nu vor mai primi prime și bonusuri. În plus, vor fi tăiate și posturi, iar unii oameni cel mai probabil vor pleca acasă.

Autoritatea de supraveghere financiară are peste 500 de angajați, iar anul trecut, cheltuielile de personal au fost de peste 32 de milioane de euro. Adică 2,7 milioane de euro se duceau lunar doar pe salariile angajaților ASF. În fruntea acestei instituții se află Alexandru Petrescu, care încasează în prezent un salariu lunar de 12.000 de euro.

După reducerea salarială de 30% prevăzută de lege, șeful instituției va rămâne cu 8.400 de euro. Cei doi vicepreședinți ASF, Sorin Mititelu și Daniel Armeanu vor ajunge de la un salariu de peste 10.000 de euro, la aproape 7.500 de euro. În plus, vor rămâne fără bonusuri și prime până în 2028.

Reporter: Cum vă afectează reducerea de 30% a salariului?

Sorin Mititelu - vicepreședinte ASF: Scrie în lege, mai mult de atât ce este de comentat?

Reporter: Cum vă afectează pe dumneavoastră?

Sorin Mititelu: Ce e de comentat cât timp e lege? Nu e de comentat, ce e lege se aplică.

Reporter: Deci nu vă deranjează reducerea?

Sorin Mititelu: Am zis că nu comentez o lege.

O altă instituție care va trebui să își reducă numărul de angajați dar să taie și salariile este ANCOM, care va finalul anului trecut avea peste 600 de angajați iar salariul mediu net era de aproape 13.000 de lei.

Salariile mari sunt în fruntea instituției. Valeriu Zgonea, președintele ANCOM, încasează lunar un salariu de aproape 13.000 de euro lunar, însă după reducerea prevăzută de noua lege va rămâne cu 9.000 de euro. Vicepreședintele Pavel Popescu care are acum un salariu de 10.000 de euro, va rămâne cu 7.000 de euro. Nu doar lefurile lor vor fi tăiate, ci și ale angajaților.

Cătălina Dragomir, Director Relații Publice: ANCOM va aplica legea și va prezenta în termenul prevăzut de lege un raport în comisii și va transmite o notă de informare către Guvern.

Și cea din urmă instituție care va trebui să taie salariile și să reducă numărul de angajați este ANRE, insituția care reglementează piața de energie și unde salariile sunt cele mai mari.

Până la finalul anului, ANRE va cheltui 99 de milioane de lei doar pentru plata salariilor. Discutăm de 310 angajați pe care îi are instituția în prezent, iar anul trecut venitul mediu net a fost 18.600 de lei.

Șeful instituției este George Niculescu care încasează lunar 15.000 de euro, însă de luna viitoare salariul său va fi de 10.500 de euro, iar vicepreședintele Gabriel Andronache va rămâne cu un salariu de 9.000 de euro. Niciunul însă nu a vrut să comenteze subiectul.