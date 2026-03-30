Autostrada A1 va fi lărgită la trei benzi. Şeful CNAIR anunţă că au fost depuse 13 oferte de la companii din şase ţări

M.P.
1 minut de citit Publicat la 22:50 30 Mar 2026 Modificat la 23:10 30 Mar 2026
pericol-de-accidente-autostrada-a-1-restrictii-trafic-
Şeful CNAIR transmite că e un interes major pentru lărgirea autostrăzii A1 la trei benzi.

Şeful CNAIR, Cristian Pistol, a transmis, luni, că proiectul lărgirii autostrăzii A1 București – Pitești la trei benzi a stârnit un interes major din partea a 13 companii din şase ţări. "Pentru contractul necesar elaborării Studiului de Fezabilitate, proiectanți din România, Franța, Italia, Spania, Japonia și Turcia, au depus 13 oferte. Contractul, cu o valoare estimată de 25,5 milioane lei (fără TVA) are o durată de 15 luni", afirmă Pistol.

Pentru contractul necesar elaborării Studiului de Fezabilitate, proiectanți din România, Franța, Italia, Spania, Japonia și Turcia, au depus 13 oferte:

- Asocierea 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. (lider) - WAY RESEARCH SRL (Italia – România)
- Asocierea ACTIV PROIECTARE INFRASTRUCTURĂ S.R.L. (lider) - EMAY ULUSLARARASI MÜHENDISLIK VE MÜŞAVIRLIK A.Ş. (România – Turcia)
- Asocierea INCONS SRL (lider) - NET ENGINEERING S.R.L. - RPA S.R.L. (România)
- Asocierea INFRANOVA SOLUTII TEHNICE IN CONSTRUCTII SRL (lider) – CONFERIC SRL (România)
- Asocierea NV CONSTRUCT S.R.L. (lider) - EXPLAN S.R.L. (România)
- Asocierea PADECO COMPANY LIMITED (lider) - SMART INFRASTRUCTURE SOLUTIONS S.R.L. (Japonia – România)
- Asocierea QUADRANTE PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL (lider) – SEARCH CORPORATION SRL (România)
- Asocierea SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE ICI (lider) – ECO GEODRUM SRL (Franța – România)
- PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL (România)
- Asocierea SPECIALIST CONSULTING SRL (lider) - SPECIALIST SMART GROUP SRL - PERFECT CONSULT EUROPE SRL (România)
- Asocierea TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L. (lider) - URBAN SCOPE S.R.L - ERRE.VI.A. RICERCA VIABILITA' AMBIENTE S.R.L. (România – Italia)
- TPF INGINERIE SRL (România)
- Asocierea VENTOR GRUP CONSULTING SRL (lider) – INTECSA ENGINEERING GROUP SAU (România - Spania)

Contractul, cu o valoare estimată de 25,5 milioane lei (fără TVA), finanțat prin Fonduri Europene Nerambursabile prevede:

- realizarea unei Expertize Tehnice pentru sectorul de autostradă cuprins între București și Pitești (A1),
- elaborarea Studiului de Fezabilitate (#SF).

Durata contractului este de 15 luni, din care 14 luni pentru realizarea Studiului de Fezabilitate. Prin acest proiect urmărim:

- creșterea etapizată a capacității de transport a A1 între București și Pitești, 
- reducerea timpului de călătorie,
- îmbunătățirea condițiilor de siguranță a traficului rutier, reducerea numărului de accidente și creșterea confortului în timpul călătoriei,
- reducerea emisiilor poluante și a impactului negativ asupra mediului", a postat Cristian Pistol pe Facebook.

 

×
Etichete: CNAIR Cristian Pistol autostrada A1

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Actualitate
» Citește mai multe din Actualitate
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close