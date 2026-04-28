Sesiunea specială a simulării Evaluării Naţionale continuă marţi, cu proba la Matematică

Publicat la 09:12 28 Apr 2026 Modificat la 09:18 28 Apr 2026

Rezultatele din a doua sesiune a simulării Evaluării Naționale vor fi transmise individual copiilor vineri, 8 mai. Sursa foto: Getty Images

Sesiunea specială a simulării Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în şcolile care nu au susţinut acest proces în luna martie va continua marţi cu proba la Matematică, conform Agerpres. Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis că sunt aşteptaţi să participe la această sesiune aproximativ 2.300 de elevi din 38 de unităţi de învăţământ.

Luni a avut loc proba la Limba şi literatura română în cadrul sesiunii suplimentare a simulării Evaluării Naționale 2026. Subiectele și baremele de corectare și notare pentru proba scrisă de Limba și literatura română, de la a doua sesiune a simulării Evaluării Naționale 2026, au fost publicate de Ministerul Educației la ora 15:00, a relatat edupedu.ro.

Elevii de clasa a VIII-a au primit două texte la prima vedere. Primul text este "Pădurea" de Vasile Voiculescu, iar al doilea este un articol scris de Adrian Stănică, "Delta", publicat în Dilema veche.

Pe baza acestor două texte, elevii au avut mai multe cerințe, primele fiind itemii de atenție și de identificare pe text a unor aspecte solicitate. Primii itemi sunt de tip grilă, în care elevii trebuie să încercuiască litera corespunzătoare răspunsului corect.

La subiectul al II-lea, cerința a fost să scrie un text de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinte mesajul textului/o semnificație a textului Pădurea de V. Voiculescu.

În urma solicitării unităţilor de învăţământ, pentru a sprijini pregătirea elevilor, în perioada 27 - 29 aprilie, Ministerul Educaţiei şi Cercetării organizează simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în şcolile care nu au organizat acest proces în perioada 16 - 18 martie şi şi-au manifestat intenţia în acest sens.

Simularea probelor scrise ale Evaluării Naţionale din perioada următoare se va organiza în 38 de unităţi de învăţământ cu nivel gimnazial din judeţele Dâmboviţa, Tulcea, Iaşi, Gorj, Dolj, Harghita, Ialomiţa, Argeş, Vaslui, Timiş şi din Municipiul Bucureşti.

Simularea se va desfăşura în condiţii similare exerciţiului desfăşurat în luna martie: subiectele sunt realizate la nivelul structurilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, iar pentru evaluarea lucrărilor se va folosi platforma de evaluare digitalizată.

Conform calendarului aprobat prin Ordinul de ministru nr. 3.708/21 aprilie 2026, comunicarea rezultatelor (individual) este programată în data de 8 mai.

Calendar complet pentru Evaluarea Națională 2026:

8 - 12 iunie 2026: înscrierea la examen;

12 iunie 2026: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;

22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă;

24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă;

26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă;

1 iulie 2026: afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00; vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între 14:00 - 18:00;

2 - 3 iulie 2026: continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor;

4 - 7 iulie 2026: soluționarea contestațiilor;

8 iulie 2026: afișarea rezultatelor finale după contestații.

