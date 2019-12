Sfaturi de vânătoare – Merită să cumpărăm cele mai bune echipamente pentru vânătoare?

Vrei să faci cumpărături pentru a-ți completa echipamentul de vânătoare? Află câteva sfaturi de vânătoare privind modul cum să alegi diferite lucruri, despre caracteristicile cheie ale acestora, care se adresează nevoilor specializate ale vânătorilor.



De ce este bine să alegi cele mai bune echipamente de vânătoare?



Probabil te întrebi de ce nu poți merge în pădure cu haine civile normale. În primul rând pentru că astfel nu vei avea succes ca vânător. Ideal este să ai cele mai bune echipamente de vânătoare, pornind de la arme, accesorii și terminând cu haine. Dacă vrei să ai succes, trebuie să știi că tehnologia te ajută în acest sens. Și îmbrăcămintea adecvată este o parte a acestei tehnologii.



Vânătoarea nu este simplă, aici orice mișcare contează. Prin urmare, dacă vei fi distras de disconfort, poți ajunge să iei decizii proaste. Dacă nu ai condițiile necesare pentru a lua decizii bune, nu ai cum să obții și rezultatele așteptate. Îmbrăcămintea de vânătoare de calitate este special creată să te ajute în acest sens. Producătorii urmăresc să ofere vânătorilor confort în toate condițiile, pentru a avea succes în această activitate. Un lucru este clar: hainele confortabile fac vânătoarea mai ușoară.



Când mergi la vânătoare contează arma (să fie o pușcă modernă cu lunetă, sau o pușcă tradițională) dar și iscusința vânătorului. La fel de importantă este muniția, tipul de cartușe, care se aleg în funcție de categoria de vânat. În ceea ce privește hainele de vânătoare, acestea trebuie să fie de calitate și să aibă o tehnologie de blocare a mirosului specific uman, care ar putea fi simțit imediat de animale.



Ar fi bine să alegi îmbrăcămintea de camuflaj, corespunzătoare sezonului în care mergi la vânătoare. O prioritate este să ai îmbrăcăminte de calitate, durabilă în timp, rezistență în condiții de vreme imprevizibilă. Dacă alegi haine ieftine, care sunt de calitate îndoielnică, nu vei avea parte de confort la vânătoare. Desigur, poți să dai atenție la preț, dar mai ales la calitatea materialelor în sine. De asemenea, este indicat să ții cont și de alte detalii – fermoare, curele, șnururi, capse, cusături, etc. Toate trebuie să fie de cea mai bună calitate. Fiecare detaliu contează, fiecare lucru trebuie să fie cât mai bun.



Cum trebuie să fie un pantalon de vânătoare?

Există mai multe tipuri de pantaloni de vânătoare, care au diferite caracteristici. Fiecare pantalon este proiectat special. Spre exemplu, poți alege un pantalon care este realizat dintr-un material din stretch sau nylon, care se întinde foarte bine în ambele direcții și este extrem de durabil. Acesta permite circulația nerestricționată și este perfect pentru vânătoare. Poate avea și o acoperire DWR la exterior, care îi crește rezistența la umiditate și păstrează căldura mai bine. Materialul este foarte bun, nu se agață și nu se rupe.



O idee bună este să alegi un pantalon realizat în procent de 90% din lână merinos, care nu face niciun zgomot dacă se atinge de vegetație. Are capacitatea de a proteja și de a regla temperatura corpului. Lâna merinos este cea mai bună și mai moale de pe piață, este de cea mai bună calitate. Această lână este considerată un minunat izolator natural, foarte rezistentă la apă și rupere, călduroasă, răcoroasă, foarte fină, ține de cald iarna și răcoare vara.



Un pantalon de vânătoare trebuie să fie dintr-o țesătură de calitate, moale și foarte rezistentă, care nu face zgomot. Acesta poate avea la interior o căptușeală din lână, care absoarbe umiditatea. Asta ar fi cea mai bună variantă, indiferent de condițiile climatice. Este recomandat mai ales pentru vremea rece, pentru că optimizează confortul termic și are capacitatea de a menține căldura în interior.



Poate fi și un pantalon cu întărituri cu grosime dublă, realizat din poliamidă, care are cusături întărite. Poți alege și un pantalon din bumbac, care absoarbe și elimină transpirația și este perfect pentru vremea uscată și călduroasă. Pentru vremea ploioasă, este recomandat un pantalon care are un strat protector, din pânză laminată și membrană respirantă.



Cum alegi un rucsac de vânătoare?



Este important să ții cont de anumite caracteristici atunci când alegi un rucsac de vânătoare. Există câteva aspecte importante care vor face special un rucsac de vânătoare. Indiferent dacă mergi doar într-un weekend la vânătoare sau mai multe zile, într-o călătorie, întotdeauna vei avea nevoie de un rucsac. Poți opta pentru o borsetă, dar aceasta va fi prea mică pentru a depozita în ea tot ce ai nevoie la vânătoare. Borseta este bună doar pentru o scurtă ieșire de acest fel. În ea poți pune doar câteva lucruri importante: actele, permisul, lanterna, cuțitul, muniția.



În rucsac poți ține și alte lucruri suplimentare, sticle cu apă, cuțite, un aparat foto, căștile, binoclu, câteva articole de prim ajutor, accesorii armă, etc. Un rucsac trebuie să ofere în primul rând confort. Aceste produse pot fi de diferite forme și dimensiuni (de 9 litri, de 20 litri, sau mai mari). Ideal este să alegi un rucsac de vânătoare care este reglabil, potrivit corpului și care va fi deosebit de confortabil, indiferent de greutatea pe care o transportă.



Foarte important este ca rucsacul să nu fie zgomotos, să fie reglabil și să aibă multe buzunare și compartimente în interior. Indiferent de ce tip de vânător ești (cu pușcă, sau cu arcul) probabil vei purta arma în mână și rucsacul în spate, pe umeri. Cel mai bun rucsac de vânătoare este cel care oferă confort, libertate de mișcare, este spațios (poate transporta și alte materiale) și are loc și pentru transportul armei. Ideea este de a purta greutatea pe o distanță lungă, cu cel mai mic disconfort posibil.