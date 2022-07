Sfaturile medicului Mihai Craiu pentru părinţii, după performanţele lui David Popovici

Medicul Mihai Craiu recomandă părinţilor să-şi ducă copiii la lecţii de înot şi vine şi cu câteva sfaturi pentru a evita tragediile vara aceasta.

„Sezon de vacanță toridă. Aproape toți am dori să ne răcorim în apă (piscina, mare, etc).

Uneori o vacanță grozavă se poate transforma, în câteva minute, într-o tragedie.

Atunci când sunt copiii în apă trebuie să funcționeze perfect câteva reguli de prevenție.

1. Învățați copiii să inoate. Chiar și cei mai mici copii pot fi învățați să o facă! Nu există preșcolar sau școlar prea mic pentru a fi dus la ore, pentru a învăța, sub supraveghere, să inoate. Eventual mergeți și dvs la astfel de lecții.

2. Folosiți mereu un partener de înot pentru copilul dvs. Acesta poate ajuta la supraveghere și poate da imediat alarma, chiar dacă nu poate, fizic, să iși salveze colegul de piscină. Copiii mici nu ar trebui lăsați să intre singuri în apă!

3. Evitați dispozitivele plutitoare care nu sunt atașate de corpul copilului (saltele gonflabile, animale de plastic, diverse obiecte flotante). Acestea pot crea o falsă senzație de siguranță. Atât copilului cât și părinților… (…) În câteva secunde fetița de pe colac ajunge în pericol real. Sunt suficiente 18 secunde sub apă pentru ca viața unui copil să fie pusă în pericol.

4. Când sunteți cu al dvs copil la piscină/mare stați în permanență cu ochii pe el. Dacă plecați undeva sau vorbiți la telefon rugați un cunoscut să urmărească ATENT copilul dvs, până reveniți „la post”.

Vacanța este un moment ideal pentru relaxare. Dar NU și atunci când intră copiii în apă! Atunci trebuie să fiți foarte atenți. Altfel o să tot fie la știri povești triste.

Dați copiii la lecții de înot… chiar dacă nu vor avea performanțele lui David Popovici ar putea salva alt copil dintr-o situație periculoasă!”, a spus medicul Mihai Craiu, într-o postare pe Facebook.