Shein, reclamată în Franța că vindea păpuși gonflabile cu înfățișare de copil. Guvernul francez amenință că va interzice platforma

Publicat la 13:12 03 Noi 2025

Păpușă sexuală cu aspect de copil vândută pe Shein. Sursa foto: Colaj Site-ul Shein/ Hepta

Autoritățile franceze au raportat platforma de comerț online Shein, fondată în China, după descoperirea unor păpuși sexuale cu aspect de copil disponibile spre vânzare pe site. Direcția Generală pentru Concurență, Consum și Reprimarea Fraudelor (DGCCRF) a anunțat sâmbătă seara că a sesizat procurorul public în acest caz, relatează Politico.

„DGCCRF a constatat că site-ul de comerț electronic Shein comercializa păpuși sexuale cu înfățișare de copil”, se arată în comunicatul instituției, care precizează că a informat și autoritatea de reglementare a platformelor online, Arcom.

Agenția a subliniat că distribuirea de conținut pornografic infantil prin intermediul unei rețele de comunicații electronice este pedepsită în Franța cu până la șapte ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro.

Potrivit DGCCRF, platforma a fost somată să ia „măsuri rapide și adecvate”. Într-un răspuns transmis agenției France-Presse, Shein a declarat că produsele respective au fost retrase de pe site și că a fost lansată o anchetă internă pentru a stabili cum au reușit vânzătorii să eludeze procedurile de control.

DGCCRF a mai raportat procurorului și Arcom faptul că pe site-ul Shein sunt disponibile și alte tipuri de păpuși sexuale pentru adulți, fără implementarea unor filtre de acces care să împiedice vizualizarea de către minori, ceea ce contravine legislației franceze.

Incidentul amplifică tensiunile dintre Shein și autoritățile europene. În iulie, DGCCRF a amendat compania cu 40 de milioane de euro pentru practici comerciale înșelătoare legate de prețuri, iar în mai Comisia Europeană și autoritățile pentru protecția consumatorilor au notificat platforma în legătură cu posibile încălcări ale legislației privind protecția consumatorului, inclusiv reduceri false și afirmații înșelătoare despre sustenabilitate.

Ministrul francez al Economie: „Aceste obiecte oribile sunt ilegale”

Ministrul francez al Economiei, Roland Lescure, a reacționat luni, avertizând că Shein ar putea fi interzisă pe piața franceză. „Pentru acte de terorism, trafic de droguri și pornografie infantilă, guvernul are dreptul să ceară blocarea accesului la piața franceză. Aceste obiecte oribile sunt ilegale”, a declarat Lescure, potrivit Politico.

Ministrul a precizat că a transmis un raport juridic în acest sens și a solicitat Arcom să investigheze cazul, în conformitate cu obligațiile impuse platformelor mari prin Actul european privind serviciile digitale (DSA).

Comisarul Înalt pentru Tineret, Sarah El-Haïry, a anunțat la rândul său că va convoca „toate marile platforme” pentru a analiza modul în care astfel de produse pot ajunge pe piață.

Controversa vine la scurt timp după criticile stârnite de deschiderea unui spațiu Shein în celebrul magazin parizian BHV, eveniment care a provocat nemulțumirea furnizorilor și a opiniei publice.

Riscuri majore pentru copii: încurajarea pedofililor și prădătorilor sexuali

Vânzarea de păpuși sexuale cu înfățișare de copil reprezintă un risc major, atât din punct de vedere legal, cât și moral și social.

În multe țări, inclusiv în Franța și România, astfel de produse sunt considerate o formă de pornografie infantilă, iar producerea, distribuirea sau promovarea lor este strict interzisă. Legislația penală prevede pedepse severe: până la șapte ani de închisoare și amenzi de ordinul zecilor de mii de euro. Chiar și platformele online care găzduiesc, fără intenție directă, astfel de anunțuri pot fi cercetate pentru complicitate sau neglijență în gestionarea conținutului ilegal.

Dincolo de aspectul juridic, problema are implicații psihologice și etice profunde. Specialiștii atrag atenția că aceste produse pot normaliza comportamente deviante și pot stimula fantezii periculoase, reducând barierele morale ale persoanelor cu tendințe abuzive. În loc să descurajeze astfel de comportamente, existența unor păpuși sexuale care imită copii riscă să încurajeze exploatarea minorilor în lumea reală.

Pentru companiile implicate, consecințele sunt de asemenea semnificative. Platformele online care permit listarea unor astfel de articole se confruntă cu pierderi de imagine, boicoturi din partea consumatorilor, sancțiuni financiare și chiar riscul de a fi interzise pe anumite piețe. Cazul Shein, de exemplu, a declanșat reacții dure din partea autorităților franceze și a opiniei publice, demonstrând cât de fragilă poate fi reputația unei companii în fața unor acuzații de acest tip.

Astfel de incidente determină autoritățile să înăsprească legislația și să impună măsuri suplimentare de control asupra comerțului online. Regulamentele europene, precum Digital Services Act, cer platformelor mari să acționeze rapid pentru eliminarea conținutului ilegal și să implementeze filtre eficiente care să prevină reapariția acestuia.